Stellantis presenterà una seconda proposta a UAW

Un dirigente di Stellantis ha dichiarato che la società presenterà una seconda proposta economica alla UAW lunedì mattina, descrivendo progressi significativi durante il fine settimana nelle trattative in vista della scadenza del contratto di questa settimana. L’azienda ha presentato venerdì la sua prima proposta al sindacato United Auto Workers che includeva aumenti salariali per un totale del 14,5 per cento per i “dipendenti più rappresentati”, ma il presidente della UAW Shawn Fain l’ha respinta così come le offerte di Ford Motor Co. e General Motors come inadeguate. durante un evento in diretta su Facebook.

Tobin Williams, vicepresidente senior delle relazioni umane del Nord America per l’azienda, ha dichiarato in una lettera ai dipendenti che Stellantis e il sindacato hanno stipulato accordi provvisori su aree quali salute e sicurezza. “Mentre continuavamo a risolvere i problemi a livello di sottocommissione, domenica pomeriggio abbiamo ricevuto una risposta contraria alla nostra proposta economica. In risposta, intendiamo presentare questa mattina una seconda offerta alla UAW. C’è ancora molto lavoro da fare, ma sappiamo che Stellantis e UAW hanno un interesse condiviso in queste discussioni: raggiungere un accordo che garantisca il futuro ai nostri dipendenti e alle loro famiglie”, ha affermato Williams nella lettera.

Ha anche scritto che le due parti “sono sulla buona strada e restano impegnate a raggiungere un accordo provvisorio senza un’interruzione del lavoro che avrebbe un impatto negativo sui nostri dipendenti e sui nostri clienti”. I contratti con i Detroit Three sono in vigore fino alle 23:59 del 14 settembre, e molti nel settore credono che uno sciopero sia una buona possibilità. Il sindacato afferma che le aziende devono condividere una quota maggiore dei molti miliardi di dollari di profitti che hanno registrato negli ultimi anni. Le aziende affermano che per rimanere competitive è necessario evitare un aumento eccessivo dei costi. Il portavoce della UAW Jonah Furman ha detto che il sindacato per ora non farà commenti.