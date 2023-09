Nuove Alfetta, GTV e Duetto: dopo il 2027 ci sarà ancora da divertirsi con il Biscione

Alfa Romeo ha già annunciato i suoi piani fino al 2027. Questi prevedono il debutto di un nuovo modello ogni anno. Si parte nel 2024 con un nuovo SUV compatto, poi nel 2025 e nel 2026 le eredi di Giulia e Stelvio e infine nel 2027 una nuova ammiraglia che forse sarà una berlina crossover. Tuttavia anche dopo il 2027 ci sarà ancora da divertirsi. Si parla del debutto di modelli quali una nuova Alfetta, una nuova GTV e forse anche una nuova Duetto. Al momento sono solo ipotesi anche se c’è molto di concreto. Infatti è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato a parlarne per primo.

Alfetta, GTV e Duetto: fino al 2030 i fan del Biscione avranno tante sorprese

Si è iniziato con il possibile ritorno di una nuova Alfetta. La vettura arriverebbe nelle vesti di berlina coupé di segmento C per affiancare il SUV Alfa Romeo Tonale e dare ai clienti del Biscione un’alternativa più sportiva e in linea con la storia e la tradizione della casa automobilistica milanese. Se questa auto si farà sarà solo per l’Europa. Infatti questo tipo di auto non hanno più molto mercato al di fuori dei confini del vecchio continente e dunque si tratterebbe della classica eccezione alla regola secondo cui d’ora in avanti il brand premium di Stellantis lancerà sul mercato solo auto con valenza globale. Questo allo scopo di affermarsi definitivamente in mercati importanti come quello degli Stati Uniti.

Ma per quanto riguarda il futuro di Alfa Romeo non si parla solo di Alfetta. Nei giorni scorsi il CEO Imparato ha pure parlato del possibile arrivo nel 2028 di una coupé dalle prestazioni elevate e dal design accattivante che secondo alcuni si potrebbe anche chiamare nuova Alfa Romeo GTV. Questa auto a differenza della recente 33 Stradale non sarebbe un’auto costosa e limitata ma avrebbe un prezzo in linea con il resto della gamma del Biscione. Dunque sarebbe accessibile a tutti i clienti di Alfa Romeo. Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato da Imparato, darebbe il via ad un nuovo linguaggio di stile per la casa milanese.

Queste dei ritorni di Alfetta e GTV sono al momento le ipotesi più calde e di cui lo stesso Imparato ha parlato. Ma il futuro del Biscione potrebbe regalare altre sorprese. Non è escluso ad esempio nemmeno il ritorno di una Alfa Romeo Duetto anche se probabilmente solo in edizione limitata. A breve si dovrebbero conoscere i piani di Alfa Romeo fino al 2030 vedremo dunque se ci sarà davvero spazio nella sua gamma per nuove Alfetta, GTV e Duetto.