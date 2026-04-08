Jeep Avenger Black Edition: la nuova versione speciale introduce un linguaggio stilistico ancora più deciso e raffinato

Jeep Avenger Black Edition è il nome della nuova serie speciale per il SUV compatto di Jeep che come sappiamo è il SUV più venduto in Italia nel primo trimestre 2026. Mostrata in anteprima al Salone dei Burxelles 2026 ad inizio anno, questa variante del del modello compatto di Jeep arriva adesso sul mercato in Italia. Si tratta sicuramente di una versione che fornirà un contributo importante all’ulteriore crescita delle vendite della vettura nel nostro paese.

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Sino al 30 aprile, Jeep Avenger Black Edition è disponibile a interessi zero con una rata da 299 euro al mese

La Jeep Avenger Black Edition prende come base la versione Altitude e ne amplia la dotazione con finiture nere dedicate, pensate per dare al SUV compatto firmato a Torino un’immagine più personale, grintosa e ricercata. Il risultato è un’estetica decisa, capace di unire robustezza e raffinatezza.

A caratterizzarla ci sono vari dettagli esclusivi: badge Jeep e Avenger in nero, cerchi in lega neri da 17 pollici, inserti scuri su paraurti e carrozzeria, oltre a una console centrale nera che rende l’abitacolo più sportivo ed elegante. Anche i vetri posteriori oscurati contribuiscono a rafforzarne il carattere. La Black Edition può essere scelta in tutte le tinte disponibili per Avenger, incluse le configurazioni bicolore con tetto nero.

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La Jeep Avenger Black Edition offre una dotazione tecnologica ricca, studiata per aumentare sicurezza, comfort e qualità di guida in ogni contesto. Tra gli equipaggiamenti di serie figurano il sistema Selec-Terrain con sei modalità di guida, l’Hill Descent Control e la strumentazione digitale da 10,25 pollici, che rende l’interazione con il veicolo semplice, chiara e attuale.

L’abitacolo è pensato per coniugare praticità e cura dei dettagli, con sedili rivestiti in tessuto e vinile premium, capaci di offrire un buon livello di comfort e una maggiore resistenza all’uso quotidiano. I fendinebbia anteriori aggiungono un vantaggio concreto in termini di visibilità e sicurezza quando le condizioni della strada diventano più difficili.

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Per chi vuole una configurazione ancora più completa, la Black Edition può essere arricchita con diversi optional: dall’impianto audio JBL al Winter Pack con sedili e parabrezza riscaldabili, fino al navigatore e al portellone elettrico hands-free. Soluzioni che ne rafforzano la vocazione urbana e versatile.

La serie speciale è proposta con motorizzazione e-Hybrid da 110 CV oppure in versione completamente elettrica, confermando la varietà dell’offerta Avenger. In questo allestimento, Jeep interpreta la mobilità cittadina con un mix equilibrato di stile, contenuti tecnologici e funzionalità. Infine segnaliamo che sino al 30 aprile, Jeep Avenger Black Edition è disponibile a interessi zero con una rata da 299 euro al mese, sulle unità in pronta consegna.