Antonio Filosa ribadisce l’importanza del Sud America per il business globale di Stellantis

Nel corso di una visita in Brasile, l’amministratore delegato globale di Stellantis, Antonio Filosa, ha confermato il ruolo strategico del Sud America per i risultati complessivi del gruppo. La regione si è infatti rivelata decisiva per la crescita e la solidità dell’azienda a livello mondiale. Nel 2025, Stellantis ha oltrepassato la soglia di un milione di veicoli venduti nel mercato sudamericano, un risultato di grande rilievo. Questo traguardo evidenzia il peso crescente dell’area nel business del gruppo, considerando che le vendite in Sud America rappresentano circa il 20% del fatturato complessivo dell’azienda, rafforzandone così la centralità nelle strategie future globali.

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Filosa ha sottolineato l’importanza di creare meccanismi per colmare il divario competitivo in Brasile

“Stellantis è fermamente impegnata a rafforzare e sviluppare l’industria automobilistica sudamericana, una regione strategica di grande importanza per il nostro successo globale. In Sud America, stiamo assistendo a una crescita continua del business, con un’esecuzione efficiente che garantisce redditività e solidità operativa, offrendo così ai nostri clienti libertà di scelta”, ha commentato Antonio Filosa, CEO globale di Stellantis, durante una conferenza stampa.

“Puntiamo sulla continuità di questo circolo virtuoso grazie ai nostri investimenti record, ai nuovi prodotti e tecnologie e alla forza dei nostri dipendenti. In Brasile, ci aspettiamo che il divario competitivo venga analizzato in modo che l’industria automobilistica nazionale, compresa l’intera filiera, sia sostenibile e rafforzata nei prossimi anni. Per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario creare meccanismi di perequazione sufficienti a stimolare una concorrenza leale tra tutti i concorrenti”, ha concluso Filosa.

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Con un investimento di 32 miliardi di R$, il più grande nella storia dell’industria automobilistica sudamericana, Stellantis continua ad accelerare il suo piano strategico nella regione. Nel 2026, l’azienda lancerà 16 nuovi modelli e aggiornamenti, inclusi veicoli dotati di tecnologia bio-ibrida, sviluppata e prodotta in Brasile. Recentemente, Stellantis ha anche confermato la produzione locale in Brasile dei modelli Leapmotor B10 e C10 e lo sviluppo della prima tecnologia REEV Flex al mondo.