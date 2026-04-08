1000 Miglia 2026: pubblicato l’elenco delle vetture ammesse, tante le Alfa Romeo

La 1000 Miglia 2026 si avvicina a passo spedito. Con l’approssimarsi dell’appuntamento, che andrà in scena da martedì 9 a sabato 13 giugno, è stata divulgata la lista delle auto storiche ammesse. Il lavoro della Commissione Selezionatrice non è stato facile, perché ogni anno le richieste superano abbondantemente i posti disponibili, con candidature di eccellente livello.

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Ora il prestigioso museo viaggiante si è composto e si prepara al tuffo nella magia della rievocazione turistica della mitica “Freccia Rossa”, considerata da Enzo Ferrari la gara più bella al mondo. Attesi ai nastri di partenza oltre 400 equipaggi, in rappresentanza di 29 nazioni, a riprova della valenza mondiale dell’appuntamento.

Sulla linea dello start di Brescia, a primeggiare sul piano numerico, saranno i 225 iscritti italiani, ma anche Olanda, Stati Uniti e Gran Bretagna avranno un buon peso specifico nella line-up. Diversi gli equipaggi provenienti da paesi lontani come Canada, Messico, Giappone, Australia e non solo. Da evidenziare il fatto che alla 1000 Miglia 2026 prenderanno parte 77 auto storiche che vantano nel loro pedigree la partecipazione alla gara di velocità disputata tra il 1927 e il 1957.

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Il marchio più ricorrente, nella griglia di partenza, sarà quello dell’Alfa Romeo, con 49 esemplari al via. Molto nutrita la rappresentanza di Fiat, Ferrari, Lancia, Jaguar, Mercedes-Benz e Porsche. La qualità dei modelli, come al solito, sarà molto alta. Non mancheranno all’appello degli esemplari di straordinaria storia e prestigio, assolutamente rari e quasi impossibili da vedere in altre circostanze.

I favori del pronostico, anche in questa edizione della 1000 Miglia, andranno ad Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, su Alfa Romeo 6C 1750 SS del 1929. Il pilota bresciano cercherà di assicurarsi la settima vittoria consecutiva, ma non sarà un’impresa facile, per la qualità e le ambizioni dei rivali, pronti a fare del loro meglio per cercare di primeggiare. Da tenere d’occhio, in particolare, saranno Fontanella-Covelli, Erejomovich-Llanos e i Tonconogy, ma anche Alberto Aliverti, fresco vincitore di Coppa delle Alpi St. Moritz Edition. Fra le donne, si attende una performance di rilievo di Silvia Marini, plurivincitrice della Coppa delle Dame.

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Come da tradizione, alla 1000 Miglia non mancheranno i volti noti. Fra i personaggi iscritti alla rievocazione turistica 2026 della mitica “Freccia Rossa” meritano di essere citati l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, su Siata 30 BC del 1954, il campione di motociclismo Loris Capirossi, su Lancia Aprilia berlina 1500 del 1949, e lo chef Carlo Cracco, al volante di una Lancia Aurelia B20 GT 2000 berlinetta Pinin Farina del 1951. La gara, come già scritto, si disputerà su 5 giorni, lungo un tracciato ad otto che attraverserà l’Italia, con tappe a Padova, Montecatini Terme, Roma e Rimini. Si profila uno spettacolo da mille e una notte, tutto da vivere. Qui l’elenco delle vetture ammesse.

Fonte | 1000 Miglia