Opel Corsa: anche ad aprile prezzi più bassi di Fiat Panda e Dacia Sandero grazie alla promozione Stellantis

Nel mercato italiano dell’auto, dove la Fiat Panda continua a essere il riferimento assoluto per volumi e popolarità, Opel prova a rilanciare la Corsa con una campagna promozionale che ad aprile 2026 punta dritta sul prezzo. La compatta tedesca, storica protagonista del segmento B, torna infatti in offerta in tutte le principali varianti di gamma: benzina, ibrida ed elettrica.

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Opel Corsa: anche ad aprile 2026 in Italia continua la super promozione dove viene offerta ad un prezzo più basso di Fiat Panda e Sandero

La promozione più aggressiva riguarda la Opel Corsa MY26A Edition 1.2 benzina da 100 cavalli con cambio manuale, proposta a 13.550 euro rispetto a un listino di 21.200 euro, ma con obbligo di finanziamento. Il piano prevede 3.005 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro e una maxi rata finale da 10.705,17 euro. Considerando anche interessi e costi complessivi, l’esborso finale si avvicina ai 17.200 euro nell’arco di tre anni. Sotto il cofano c’è ancora il PureTech con cinghia a bagno d’olio, ma nella versione Gen3, diversa da quella che in passato aveva creato più di un problema agli automobilisti.

Opel spinge anche sulla versione ibrida, la MY26A Edition 1.2 Hybrid da 110 cavalli con cambio automatico. In questo caso il prezzo promozionale scende a 15.900 euro dai 24.000 euro di listino, sempre con formula finanziaria obbligatoria. Servono 3.551 euro di anticipo, poi 33 rate da 119 euro e una rata finale da 12.255,46 euro, per una spesa complessiva di circa 20.000 euro. Qui il motore adotta la catena di distribuzione, elemento che lo distingue dalla variante benzina.

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Più impegnativa, invece, l’offerta sulla Opel Corsa elettrica Edition MY26 da 50 kWh e 136 cavalli, proposta a 29.000 euro salvo oneri finanziari. In questo caso il costo complessivo arriva a circa 40.900 euro, segno di quanto l’elettrico resti ancora lontano da una reale accessibilità per molti clienti.

In attesa del debutto della futura Corsa GSE, Opel prova dunque a rendere più appetibile la sua utilitaria con sconti importanti. La partita, però, resta complicata: perché se la Corsa abbassa il prezzo per attirare clienti, la Fiat Panda continua a dominare il mercato facendo leva su una formula molto semplice, ma ancora difficilissima da battere.