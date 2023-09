Alfa Romeo: raddoppiate le immatricolazioni in Germania nel 2023

Alfa Romeo resta sulla strada del successo in Germania. Secondo gli ultimi dati dell’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), tra gennaio e agosto 2023 sono state immatricolate esattamente il 105,4 per cento in più di auto del Biscione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Solo nel mese di agosto il tasso di aumento è stato dell’80,3 per cento. Lo storico marchio milanese è stata ancora una volta ben al di sopra dello sviluppo generale del mercato, per il quale la KBA ha stabilito un aumento del 37,3 per cento per agosto e del 16,5 per cento per l’anno fino ad oggi rispetto al 2022.

Nel 2023 più che raddoppiate le immatricolazioni di Alfa Romeo in Germania

Nel mix di modelli interni, il SUV compatto Alfa Romeo Tonale (36 per cento), il primo modello elettrificato del marchio, e la berlina sportiva Alfa Romeo Giulia (35 per cento) erano quasi allo stesso livello. Il 29 per cento degli acquirenti della casa milanese ha optato per il SUV sportivo Stelvio. “Anche agosto ha dimostrato che siamo ancora sulla strada del successo con Alfa Romeo. L’aumento del 105 per cento rispetto all’anno precedente dimostra che la popolarità del nostro marchio è in costante aumento. Questo successo non è dovuto solo ai nostri stimati concessionari, ma anche a tutto il Team del Biscione, a tutti desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento”.

Alfa Romeo

Inoltre, siamo lieti della notevole attenzione che abbiamo ricevuto con il lancio della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. L’entusiasmo per la nostra nuova supersportiva contribuirà ad attirare ancora di più l’attenzione dei potenziali acquirenti sulla presenza dei nostri modelli di produzione. Siamo quindi ottimisti per i prossimi mesi”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania. Ovviamente si spera che questo sia solo l’inizio per la casa automobilistica del Biscione che il prossimo anno lancerà sul mercato un nuovo SUV compatto futura entry level del marchio e che poi proseguirà con le nuove generazioni di Giulia e Stelvio nel 2025 e nel 2026 e con una nuova ammiraglia che vedremo nel 2027.