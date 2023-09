Alfa Romeo resterà nel motorsport, ma deve ancora decidere sulla F1

Alfa Romeo ha annunciato che continuerà a essere presente nello sport motoristico, ma non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua partecipazione al campionato di Formula 1 dal 2024. La notizia è stata data dal responsabile del brand, Jean-Philippe Imparato, in un’intervista al sito Reuters. Imparato, che oggi era presente nel circuito di Monza in vista del Gran Premio d’Italia, ha dichiarato che la casa automobilistica del Biscione è legata allo sport motoristico da una lunga e gloriosa storia, che risale agli anni ’20 del secolo scorso, e che intende mantenere questa tradizione, in linea con i suoi valori di passione, innovazione e prestazione.

Imparato non ha ancora deciso il futuro di Alfa Romeo nel Motorsport

Il numero uno dello storico marchio milanese ha detto a Reuters che il marchio premium che fa parte del gruppo Stellantis, la cui offerta di auto sarà al 100% elettrica nel 2027, sta ancora valutando le opzioni. Come sappiamo il team Sauber diventerà il team ufficiale Audi a partire dal 2026, con il marchio di proprietà della Volkswagen che acquisirà una quota iniziale a gennaio. Imparato presente anche per il debutto a Monza della nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha detto ai giornalisti che purtroppo non potrà mantenere la sua promessa di rivelare il futuro di Alfa Romeo nel motorsport già adesso. “Sento che devo restare nel motorsport e rimarrò nel motorsport. Questo è quello che voglio. Cercheremo la coerenza. Non vogliamo uscire dal motorsport ma non vogliamo fare scelte avventate che potrebbero risultare controproducenti. Non parteciperemo al Rally Raid e nemmeno al WRC (mondiale rally) per ovvi motivi legati alla storia di Alfa Romeo.”

I commenti di Imparato sembravano escludere la Formula E completamente elettrica per evitare di competere con altri marchi Stellantis DS e Maserati, e hanno accennato a una possibile futura partnership con un altro team di F1. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile accordo con la Haas per dare come nome del suo motore Ferrari quello della casa milanese. Al momento però una decisione definitiva non è stata ancora presa.