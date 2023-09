Stellantis: Uconnect 5 estende le sue funzionalità

Il sistema Uconnect più avanzato di sempre continua ad espandere le sue funzionalità con nuove caratteristiche e servizi per migliorare l’esperienza di proprietà del veicolo. Disponibile per i marchi di veicoli Stellantis, tra cui Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Wagoneer by Jeep, Fiat e Alfa Romeo, il sistema operativo Android di Uconnect 5 consente l’accesso a un ampio catalogo di applicazioni per rispondere alla domanda in rapida crescita di un’esperienza utente migliorata. UX).

Uconnect 5 si basa sul suo sistema più avanzato di sempre con nuove offerte di servizi connessi

I nuovi sistemi Uconnect 5 e Maserati Intelligent Assistant disponibili includono le seguenti funzionalità e servizi per veicoli selezionati dell’anno modello 2024: 2024 Wagoneer e Grand Wagoneer, Jeep Wrangler e Grand Cherokee dotati di Uconnect 5 NAV e Jeep Connect o Wagoneer Connect includono due nuove funzionalità – Adventure Guides e GPS Trail Logs – che aiutano a trovare più facilmente i percorsi fuoristrada

La gamma in espansione di veicoli ibridi ed elettrici a batteria Stellantis, tra cui Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet del 2024, sono dotati di Uconnect 5 di serie, mentre Maserati Gran Turismo e Grecale sono dotate del Maserati Intelligent Assistant. Ogni veicolo include servizi connessi che aiutano i proprietari a comprendere la carica rimanente disponibile del veicolo. Con funzionalità come la mappatura dinamica della portata, una volta inserita una destinazione nella navigazione, gli algoritmi software inclusi nei sistemi calcolano e visualizzano visivamente l’autonomia che può essere percorsa in base allo stato di carica del veicolo. Il sistema può quindi fornire avvisi se il veicolo necessita di ricarica lungo il percorso con un elenco delle stazioni di ricarica disponibili nelle vicinanze. I programmi di ricarica possono essere gestiti direttamente dal touchscreen o dall’app mobile del marchio del veicolo

I gestori delle flotte possono facilmente registrare in blocco i propri veicoli su Fleet Connect per ricevere servizi connessi. I proprietari di piccole imprese o i gestori di flotte avranno la possibilità di accedere ai dati dei veicoli di cui hanno bisogno per mantenere la propria flotta mantenuta e in movimento e per contribuire a ridurre i costi complessivi di proprietà. Ad esempio, le società di noleggio auto possono accedere a un’API (interfaccia di programmazione dell’applicazione) per aiutarle a velocizzare il check-in e il check-out dei veicoli della loro flotta

Dodge Hornet, Alfa Romeo Tonale e Jeep Wrangler 2024 sono dotati di Uconnect 5 e, rispettivamente, dei nuovi servizi connessi Dodge Connect, Alfa Connect e Jeep Connect. Una volta registrati, i proprietari dei veicoli hanno accesso a funzionalità aggiuntive di sicurezza, protezione e comodità, tra cui: 10 anni di pacchetto Safety & Security, che include funzionalità come SOS automatico, avviso di furto del veicolo, assistenza stradale e accesso con un solo tocco all’assistenza clienti dal veicolo o dall’app mobile del marchio del veicolo. Cinque anni di Vehicle Performance Package, che include report e avvisi sullo stato del veicolo, aggiornamenti software via etere (OTA) e altre funzionalità

Alfa Romeo Tonale, Guila e Stelvio includono una prova triennale dei pacchetti Assistenza e Navigazione, che includono operazioni remote del veicolo, traffico connesso e servizi di viaggio, aggiornamenti delle mappe OTA, Skill per Alexa, avvisi di guida e altro ancora. La Dodge Hornet e la Jeep Wrangler del 2024 includeranno una prova di tre mesi. Una versione di prova dell’hotspot Wi-Fi 4G da 3 GB/tre mesi che consente agli utenti di valutare Alexa integrato per riprodurre musica in streaming, chiedere indicazioni stradali, accedere a strumenti di produttività e altro ancora

Le app Dodge, Alfa e Jeep Connect includono un’interfaccia personalizzabile che offre diversi modi per conoscere, mantenere e connettersi in remoto al veicolo. Le caratteristiche standard includono l’accesso digitale alle informazioni del manuale del proprietario, nonché offerte e promozioni per assistenza e manutenzione. I servizi connessi come operazioni remote, avvisi di guida e navigazione richiedono una prova o un abbonamento. Un nuovo pacchetto Jeep Connect Off Road Pages+ debutta nel Wagoneer 2024, Jeep Wrangler e Grand Cherokee . Questa nuovissima offerta rende la pianificazione del viaggio più semplice e conveniente con una prova di due anni di accesso ad alcune delle funzionalità fuoristrada più avanzate ed entusiasmanti.

I proprietari di Jeep possono pianificare la loro prossima avventura con le Jeep Adventure Guide disponibili, che forniscono accesso a oltre 200 guide di sentieri fuoristrada, inclusi tutti i Jeep Badge of Honor Trails. I proprietari possono trovare e navigare verso l’inizio del sentiero con sicurezza direttamente dal touchscreen ad alta risoluzione. Un catalogo completo di oltre 3.000 percorsi è disponibile tramite l’abbonamento annuale Adventure Guide All-Access.

I proprietari di Jeep possono effettuare ricerche per posizione e scaricare mappe in anticipo, visualizzare valutazioni di difficoltà, waypoint, foto, punti salienti e altro ancora e navigare con sicurezza sapendo che il GPS è perfettamente funzionante anche in assenza di servizi Wi-Fi o cellulari.

Utilizzando i registri delle tracce GPS sul touchscreen, è possibile contrassegnare i punti di passaggio, inclusi ostacoli, indicazioni e luoghi di interesse. È possibile registrare avventure fuoristrada direttamente dal touchscreen Uconnect 5 integrato e, una volta completata la guida, i conducenti possono aggiungere informazioni più dettagliate tramite l’app per smartphone Jeep.

L’esperienza Alexa Built-In sui veicoli modello 2022-2024 dotati di Uconnect 5 NAV è stata migliorata per includere l’accesso a una nuova esperienza utente che fornisce feedback visivo sullo stato dei dispositivi e degli elettrodomestici Smart Home connessi, oltre a miglioramenti, feedback visivo dinamico in risposta alle richieste vocali tramite schede display touchscreen Uconnect 5. Questo aggiornamento introduce inoltre ulteriori livelli di sicurezza che rendono l’app Alexa non disponibile se il veicolo viene denunciato come rubato o in modalità parcheggiatore, proteggendo la privacy del cliente.