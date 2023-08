Stellantis punta alla vetta delle classifiche di qualità

A lungo negli ultimi posti delle classifiche i marchi americani di Stellantis, Ram e Dodge hanno sorpreso tutti quando sono arrivati ​​in cima allo studio JD Power Initial Quality Study due anni fa, soppiantando leader di lunga data come Lexus e Toyota, nonché le case automobilistiche sudcoreane Hyundai, Kia e Genesis, che hanno scalato le classifiche negli ultimi anni. Ad alcuni addetti ai lavori è sembrato solo un caso, ma i due marchi statunitensi si sono confermati nuovamente ​​in testa anche quest’anno, insieme ad Alfa Romeo. Sebbene il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares abbia ancora molti punti deboli, in particolare il marchio Chrysler, si tratta di una grande inversione di tendenza che, secondo Bill Kendell, è un qualcosa su cui l’azienda sta lavorando da tempo.

Negli USA Stellantis ammette che nei prossimi anni punterà sempre di più sulla qualità delle sue auto

“Stiamo prendendo sul serio ogni problema”, non importa quanto piccolo possa sembrare, ha detto Kendell, che ha trascorso la maggior parte del suo tempo nel settore automobilistico con quella che era conosciuta come Chrysler Corp. quando ha iniziato 36 anni fa. Gran parte di quella carriera è stata spesa nel controllo qualità e Kendell è stato nominato capo di tale operazione di Stellantis a luglio. Quando Ram e Dodge hanno conquistato il primo e il secondo posto nell’IQS nel 2021, c’erano molti scettici. Tra le altre cose, molti avevano evidenziato che la linea di prodotti Dodge aveva subito solo cambiamenti moderati negli ultimi anni.

Ma il nuovo capo della qualità di Stellantis sostiene che i miglioramenti della casa automobilistica non si limitano ai vecchi modelli. È vero, i modelli Dodge Charger e Challenger esistono da anni, ma il SUV Durango ha subito aggiornamenti significativi, così come numerosi modelli Ram e Alfa Romeo. “Abbiamo una filosofia secondo la quale i nuovi veicoli devono essere competitivi (a livello di qualità) con i prodotti che sostituiscono”, ha affermato Kendell prima di ammettere: “Questa disciplina è un po’ nuova per noi”.

La vera prova di questa filosofia arriverà tra poco più di un anno. I modelli Charger e Challenger stanno per terminare la loro lunga carriera. A partire dal prossimo anno saranno sostituiti da una versione di produzione della Dodge Challenger Daytona SRT Concept che è stata mostrata per la prima volta sotto forma di concept car lo scorso anno.

Questo veicolo sarà tra i primi di un assortimento di veicoli elettrici a batteria che Stellantis intende lanciare sul mercato statunitense, subito dopo il lancio del Ram 1500 Rev. Quella delle auto elettriche potrebbe rivelarsi una sfida difficile. Le case automobilistiche, nel complesso, hanno faticato a sistemare le cose con i loro nuovi veicoli elettrici. E il marchio Chrysler ha avuto già abbastanza problemi con la sua ibrida plug-in Pacifica, uno dei modelli con le prestazioni più scarse della gamma Stellantis statunitense. Ma Kendell ha detto di essere fiducioso che Ram, Dodge e i loro marchi fratelli riusciranno a passare ai veicoli elettrici nel modo giusto, sottolineando che ci sono molte meno componenti che possono danneggiarsi. Vedremo dunque nei prossimi anni che novità arriveranno dal gruppo automobilistico di Carlos Tavares sotto questo punto di vista.