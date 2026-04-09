Leapmotor apre gli ordini della nuova T03 Van, il veicoli commerciale elettrico per la città

Leapmotor apre ufficialmente gli ordini della nuova T03 Van, un veicolo commerciale leggero 100% elettrico che guarda dritto alle esigenze di chi lavora ogni giorno in città. Non è solo un nuovo modello in gamma, ma una proposta concreta per professionisti, artigiani, tecnici e operatori delle consegne che cercano un mezzo pratico, facile da gestire e con costi di utilizzo contenuti.

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Leapmotor apre l’ordinabilità di T03 Van: la nuova soluzione elettrica compatta per la mobilità professionale urbana

La nuova T03 Van nasce dalla versione passenger car, ma è stata adattata per rispondere alle necessità del lavoro quotidiano. Mantiene infatti gran parte dei contenuti tecnici, delle dotazioni e dell’equipaggiamento della variante per il trasporto persone, ma cambia nella sostanza dove serve davvero. I sedili posteriori lasciano spazio a un vano di carico ampio e regolare, il tetto panoramico non è presente e i cerchi diventano specifici per questa configurazione, con elementi più coerenti con un utilizzo professionale. Il risultato è un mezzo essenziale nella forma, ma completo nei contenuti.

La caratteristica che colpisce subito è proprio la sua vocazione urbana. La Leapmotor T03 Van è stata pensata per chi si muove tra traffico, strade strette, soste frequenti e continue operazioni di carico e scarico. In un contesto come questo, avere un veicolo compatto può fare davvero la differenza. Le dimensioni esterne contenute aiutano nella guida di tutti i giorni, nei parcheggi e negli spostamenti rapidi tra un intervento e l’altro, senza rinunciare a uno spazio interno ben sfruttabile.

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Il vano di carico, infatti, arriva fino a 657 litri ed è stato progettato per essere regolare e accessibile. Questo significa più praticità per chi deve trasportare attrezzature, piccoli materiali, strumenti da lavoro o merci destinate alle consegne dell’ultimo miglio. È una soluzione che sembra costruita su misura per corrieri urbani, manutentori, tecnici, piccoli artigiani e operatori dei servizi, cioè per tutte quelle figure professionali che hanno bisogno di un mezzo agile, ma comunque capace di accompagnare l’attività quotidiana in modo affidabile.

Accanto alla praticità, uno dei temi centrali è naturalmente quello dell’alimentazione elettrica. Leapmotor dichiara per la T03 Van un’autonomia fino a 256 chilometri nel ciclo WLTP, una percorrenza che per molti utilizzi urbani può coprire tranquillamente una giornata lavorativa. Questo permette di guardare all’elettrico non solo come a una scelta sostenibile, ma anche come a una soluzione concreta e funzionale. Per chi lavora soprattutto in città, infatti, poter contare su un mezzo elettrico significa anche ridurre i costi di gestione, semplificare l’accesso alle ZTL e continuare a operare in quelle aree urbane dove le restrizioni al traffico diventano sempre più frequenti.

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Un altro elemento interessante è che la T03 Van non rinuncia a una dotazione ricca. In un segmento dove spesso i veicoli da lavoro vengono proposti in configurazioni molto essenziali, Leapmotor sceglie invece di offrire un prodotto completo, con sistemi di assistenza alla guida, connettività e comfort che possono fare la differenza per chi passa molte ore al volante ogni giorno. È un approccio che rende il veicolo più vicino alle reali esigenze del professionista moderno, sempre più attento non solo alla capacità di carico, ma anche alla qualità della vita a bordo.

Dietro al progetto c’è anche una filiera produttiva particolare, costruita tra Cina e Italia. Il veicolo viene infatti realizzato inizialmente in Cina in configurazione incompleta, senza sedili posteriori e cinture, e successivamente trasferito a Mirafiori, dove viene finalizzato come veicolo commerciale leggero. In questa fase vengono installati la parete divisoria e i rivestimenti del vano di carico, seguendo un processo strutturato e conforme agli standard di omologazione N1. È un modello organizzativo che punta a garantire coerenza di prodotto, qualità di trasformazione e un risultato finale pronto per le esigenze del mercato europeo.

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Anche il prezzo gioca un ruolo importante nella proposta. Con un listino di 14.590 euro, IVA e messa su strada escluse, la nuova Leapmotor T03 Van si presenta come una delle opzioni più accessibili nel panorama dei veicoli commerciali elettrici. Ed è proprio qui che il modello prova a ritagliarsi uno spazio preciso: offrire una risposta semplice, concreta e sostenibile a chi vuole entrare nella mobilità elettrica professionale senza affrontare costi proibitivi.