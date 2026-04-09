1000 Miglia Experience Italy 2026: oggi si parte da Bari, con auto storiche e Ferrari

Oggi scatta da Bari la 1000 Miglia Experience Italy 2026, in programma fino a domenica 12 aprile a Puglia. Per la prima volta l’evento si svolgerà interamente in questa regione, baciata dalla bellezza. Gli equipaggi potranno vivere un tuffo in scenari ambientali paradisiaci, conditi da strade piacevoli da guidare e da un’accoglienza di alto livello. Come potete vedere, ci sono tutti gli ingredienti per un’avventura destinata a fissarsi per sempre nel cuore dei protagonisti.

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Le auto storiche, le Ferrari e le altre sportive presenti ai nastri di partenza, concederanno ai loro equipaggi delle esperienze inebrianti, tra paesaggi iconici e borghi ricchi di storia, dove gustare l’autentica esperienza della Dolce Vita. Di grande intensità anche il gradimento sensoriale che si prospetta per il pubblico, alla vista della colorata e rombante carovana motoristica.

La 1000 Miglia Experience Italy si snoderà lungo un percorso di oltre 630 chilometri complessivi. Nelle tre giornate dedicate al confronto col cronometro, gli equipaggi saranno chiamati a misurarsi con le insidie della regolarità turistica, ma penso che la voglia di gustare i fascinosi scenari sia più pregnante dell’interesse per i pressostati.

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La gara, organizzata da 1000 Miglia Srl, toccherà luoghi di inestimabile valore come Bari, Alberobello, Polignano a Mare, Ostuni, Lecce e Otranto. A fare da cornice alla cerimonia di arrivo ci penserà la città di Taranto. Sono attesi ai nastri di partenza 54 veicoli, provenienti da 11 nazioni diverse. La parte del leone sarà recitata dagli italiani, seguiti da olandesi e belgi, ma anche Stati Uniti, Austria, Francia, Grecia e Gran Bretagna avranno la loro rappresentanza.

Fra le auto storiche attese al via della 1000 Miglia Experience Italy 2026 merita di essere citata una splendida Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1930, cui spetta la palma di veterana del gruppo. Questa vettura, che rappresenta l’eccellenza storica del “biscione“, avrà altre “nonne” ad accompagnarla, come l’Aston Martin Le Mans del 1934 e la Singer Le Mans Special Speed del 1935, seconda e terza nella scala dell’anzianità.

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La scena, sul piano emotivo e numerico, sarà però dominata dalle Ferrari, con una ricca parata di modelli, che spaziano dal passato al presente. Della line-up “rossa” faranno parte modelli come 275 GTB, Dino 246 GT, Testarossa, 488 Pista ed SF90 Spider, solo per citarne alcune. Cifre importanti anche per Porsche, con una ricca varietà di modelli, che include le 356 Speedster e le diverse evoluzioni della 911. Tornando alle auto storiche italiane, degna di nota la presenza di una Lancia Flaminia Super Sport Zagato del 1964, che aggiungerà magia al parterre, impreziosito ulteriormente da Jaguar e Mercedes d’annata. Le supercar di epoca moderna saranno la ciliegina sulla torta e attireranno gli sguardi come calamite.

Fonte | 1000 Miglia