Bosch: partita la produzione della tecnologia a 800V per i veicoli elettrici

Bosch è salita di livello nel campo dei veicoli elettrici. La società ha ora iniziato la produzione in serie di sistemi di propulsione avanzati che utilizzano la rivoluzionaria tecnologia a 800V. Questo non è solo un avanzamento, ma una vera e propria rivoluzione per il settore.

Tutti sappiamo che le soluzioni a 400V hanno rappresentato finora lo standard nel panorama dell’elettromobilità. Ma Bosch non si accontenta. Il produttore di componenti per auto ha ora raddoppiato la tensione per fornire una trasmissione di potenza doppia grazie a cavi più sottili e quindi più leggeri. Risultato? Inverter più compatti e potenti, e di conseguenza veicoli più efficienti.

Bosch: è iniziata la produzione di sistemi di propulsione a 800V per EV

Il cuore della nuova generazione di motori elettrici a 800V del colosso tedesco è la componente in carburo di silicio (SiC). Questi semiconduttori non solo migliorano la conduttività elettrica, ma diminuiscono anche la dispersione di calore del 50%. Sì, avete capito bene, il 50%. Inoltre, questi chip SiC possono spingere l’efficienza degli inverter fino al 99%, un traguardo che sembrava irraggiungibile fino a poco tempo fa.

Ralf Schmid, la mente dietro l’elettrificazione nella divisione Bosch Powertrain Solutions, ha affermato che la nuova tecnologia a 800V segna una nuova era per i propulsori elettrici e per i tempi di ricarica, che saranno significativamente ridotti.

E se la parola di uno dei principali esperti di questo settore non basta, sappiate che già una delle più grandi case automobilistiche tedesche ha iniziato ad implementare parti di questo nuovo sistema di propulsione.

Il nuovo motore elettrico produce 625 CV di potenza

Spostiamoci ora sulle specifiche tecniche. Parliamo di una potenza di 625 CV (460 kW) e di una coppia straordinaria di 830 Nm. Grazie all’utilizzo dell’avvolgimento a barra I-pin, Bosch ha ottenuto un motore elettrico non solo più efficiente, ma anche più compatto, con un aumento della densità di potenza del 35%. Ciò significa che raggiunge un’efficienza massima fino al 98%, un altro record per la società tedesca.

Leggi anche: Maserati sceglie i servizi di ricarica di Bosch per i suoi EV

La tecnologia non si ferma qui. Ci aspettiamo dei propulsori elettrici con raffreddamento a olio nella prossima generazione, che garantiranno un funzionamento ottimale su lunghe distanze e anche per veicoli commerciali.

Con più di 3,5 milioni di motori elettrici e altrettanti inverter già prodotti, Bosch offre una gamma completa che copre l’intera catena del valore, dai semiconduttori ai sistemi di propulsione completi.