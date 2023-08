Opel celebra tre anteprime mondiali all’IAA Mobility 2023

Opel grande protagonista all’IAA Mobility 2023. La casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Stellantis celebra tre anteprime mondiali. Mentre il visionario concept car Opel Experimental offre già una panoramica sui prossimi modelli e tecnologie del marchio, la nuova Opel Corsa Electric e la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric mostrano come con l’elettrico a batteria, già oggi il divertimento di guida a zero emissioni locali è possibile per tutti. I veicoli sono l’espressione dei tre pilastri del marchio “Modern German”, “Detox” e “Greenovation”. Esattamente questo si riflette anche nelle presenze di Opel all’IAA Mobility dal 5 al 10 settembre, all’IAA Summit (padiglione B2, stand B20) e all’Open Space dell’Odeonsplatz di Monaco (stand OP.390).

Opel sarà una delle principali protagoniste all’IAA Mobility 2023

In entrambe le sedi, l’attenzione è rivolta al design chiaro e audace di Opel, e gli stand creano un’atmosfera aperta e invitante. Materiali semitrasparenti e grandi schermi accolgono il pubblico e simboleggiano l’evoluzione della Opel CI. I tessuti, le tonalità e le strutture utilizzate riflettono i materiali sviluppati anche per il concept car Experimental. Allo stesso tempo, gli schermi contribuiscono all’esperienza digitale e interattiva dei visitatori dello stand della casa tedesca. E’ possibile progettare un’ampia varietà di sfondi di immagini sul posto su un terminale speciale con l’intelligenza artificiale generativa di immagini appositamente sviluppata – chiamata Opel.AI – e quindi incorporare l’Opel Experimental sullo schermo dietro di esso. Sarà possibile quindi scaricare il risultato sul proprio smartphone e condividerlo sui social media.

Perché la Opel Experimental è il risultato fisico dell’esperienza Opel che spinge oltre i limiti del possibile. La concept car visionaria non solo offre una visione chiara di un modello futuro, ma del futuro del marchio nel suo complesso. Allo stesso tempo, la funzione degli schermi come divisori sugli stand sottolinea l’approccio “disintossicante” del marchio e dell’intera presenza Opel. Non ci sono oggetti, sfondi o materiali superflui: tutto è chiaramente incentrato sulle anteprime Opel completamente elettriche. Proprio come all’Open Space in città, i visitatori dell’IAA non troveranno uno stand sovradimensionato che si trova nell’area circostante. La presenza Opel con il suo aspetto lungimirante, minimalista e trasparente si inserisce armoniosamente nel quadro generale.

La riduzione all’essenziale (“filosofia disintossicante”) serve anche al terzo aspetto del concetto dello stand a Monaco: come Opel, anche la IAA Mobility vuole ridurre significativamente la cosiddetta impronta di CO 2. A ciò contribuisce tutta la costruzione delle due aree di presentazione del marchio con il fulmine. Vengono utilizzati principalmente materiali leggeri, che richiedono meno risorse dalla produzione alla consegna e al ritiro.

Anche il concetto dello stand è stato sviluppato pensando a un’economia del riciclaggio riutilizzabile: molti elementi dello stand possono essere riutilizzati e riciclati. I moduli schermo, che fungono da pareti divisorie, possono essere utilizzati per future fiere o apparizioni, così come altre strutture. La tecnologia LED riduce il consumo energetico e i pavimenti degli uffici di rappresentanza Opel presso l’IAA Summit e l’Open Space sono realizzati in materiale riciclabile. Il tutto con l’obiettivo: “Vogliamo lasciare un messaggio: niente spazzatura!” In questo modo, i giornalisti dell’IAA Summit e il pubblico in generale presso lo stand Open Space in Odeonsplatz potranno sperimentare un aspetto Opel completamente nuovo che si svilupperà completamente e che rappresenterà il futuro del marchio che vuole moderno, mirato e sostenibile.