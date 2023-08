Opel Experimental si prepara a stupire il pubblico all’IAA di Monaco

Opel si prepara a stupire il pubblico dell’IAA Mobility, il salone dell’auto di Monaco di Baviera, che si terrà dal 5 al 10 settembre, con la presentazione in anteprima mondiale della sua nuova concept car: la Opel Experimental. Si tratta di una vettura che anticipa il futuro del marchio tedesco, sia in termini di design che di tecnologia.

La Opel Experimental è un crossover coupé elettrico, che esprime la filosofia di Opel di rendere accessibile a tutti le innovazioni tecnologiche. La concept car è dotata di un sistema di guida autonoma di livello 4, che consente al conducente di delegare completamente il controllo del veicolo in determinate situazioni. Inoltre, la vettura dispone di un sistema di infotainment intelligente e intuitivo, che si basa su un display a LED curvo e su un head-up display a realtà aumentata. La connettività è garantita da una rete 5G integrata, che permette di accedere a una serie di servizi digitali e di comunicare con gli altri veicoli e con l’infrastruttura stradale.

La Opel Experimental si distingue anche per il suo design innovativo e aerodinamico, che richiama alcuni elementi distintivi delle precedenti concept car di Opel, come la GT X Experimental e la GT Concept. La vettura ha una carrozzeria coupé a quattro porte, con un tetto in vetro che si estende fino al portellone posteriore. Il frontale è dominato dal Vizor Opel, una mascherina nera che integra i fari a LED e il logo Opel Blitz illuminato. Le ruote da 23 pollici hanno un look a pala di turbina e sono dotate della tecnologia Energy Wheel di Ronal Group, che produce energia tramite un generatore durante la guida e la immagazzina in una batteria.

Questa energia viene utilizzata per alimentare i LED che fanno brillare il logo Opel sul coprimozzo esagonale. La Opel Experimental rappresenta quindi la visione di Opel per il futuro della mobilità, basata su tre pilastri: elettrificazione, connettività e guida autonoma. La concept car dimostra come Opel sia in grado di combinare tecnologia avanzata, design emozionante e accessibilità per tutti i clienti.