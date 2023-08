Alfa Romeo Proteo 2023: il ritorno di una coupé-cabrio dal fascino italiano

Alfa Romeo Proteo è stata una concept car presentata al Salone di Ginevra del 1991, che anticipava una possibile coupé-cabrio compatta e sportiva, dotata di un tetto in vetro apribile e di un motore V6 da 3 litri e 210 CV. Il prototipo, però, non ebbe seguito e rimase un esercizio di stile, che oggi viene riproposto in chiave moderna dal designer Mario Piercarlo Marino.

Il designer Mario Piercarlo Marino ha realizzato una Alfa Romeo Proteo 2023

Il progetto, realizzato con un render, immagina come sarebbe la Proteo nel 2023, se fosse stata prodotta e aggiornata seguendo i canoni stilistici attuali del marchio Alfa Romeo. Il risultato è una vettura dal design elegante e dinamico, che mantiene alcuni elementi distintivi del prototipo originale, come i sei fari tondi, la griglia a scudetto, le linee tagliate sulla fiancata e il tetto in vetro elettrocromico.

Alfa Romeo Proteo 2023 si basa sul telaio della Giulia, dalla quale riprende anche alcuni dettagli estetici, come le appendici aerodinamiche, la pinna sul bagagliaio e l’estrattore posteriore. La carrozzeria è proposta in sette colori diversi, tra cui il Rosso Proteo, il Grigio lucido e il Verde Alfa. Le dimensioni sono contenute: 4,25 metri di lunghezza, 1,20 metri di altezza e 1,88 metri di larghezza. Il passo è di 2,67 metri.

L’abitacolo riprende l’impostazione della Giulia Quadrifoglio, con una plancia orientata verso il guidatore e una strumentazione digitale. I sedili sono avvolgenti e rivestiti in pelle e Alcantara. Lo spazio interno è limitato a due posti, ma la Proteo offre un vano di oltre 200 litri dietro i sedili, dove si possono alloggiare due valigie grandi. Il bagagliaio posteriore ha una capacità di 130 litri con il tetto chiuso.

Sotto il cofano della Proteo 2023 si nasconde un motore V6 biturbo da 2,9 litri e 510 CV, lo stesso della Giulia Quadrifoglio. La trasmissione è automatica a otto rapporti e la trazione è posteriore. Le prestazioni sono da vera sportiva: la Proteo accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 307 km/h.

Alfa Romeo Proteo 2023 è un omaggio alla concept car del 1991, che aveva anticipato una tendenza poi seguita da molti altri costruttori: quella delle coupé-cabrio con tetto rigido ripiegabile. Si tratta di un progetto immaginario, ma che dimostra come la casa automobilistica del Biscione abbia sempre saputo creare vetture dal fascino italiano e dalle prestazioni elevate.