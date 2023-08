Fine settimana di gran successo per Alfa Romeo in Germania

Al “Pista & Piloti” presso il centro di prova TRIWO di Pferdsfeld vicino a Bad Kreuznach, l’attenzione era rivolta al divertimento. L’evento, composto dall’Alfa Romeo Trackday sabato e dal “Gran Premio Alfa Romeo” domenica, ha attirato sia gli appassionati di sport motoristici che gli appassionati delle auto della casa automobilistica del Biscione.

Alfa Romeo Oltre 2.000 ospiti e più di 300 partecipanti al “Pista & Piloti” presso il centro test TRIWO a Pferdsfeld

L’“Alfa Romeo Trackday” (26 agosto 2023) ha rappresentato un’occasione unica per i possessori di vetture dello storico marchio milanese di guidare la propria auto nella sicurezza di una pista di prova professionale in modo più sportivo rispetto alla normale circolazione stradale. Circa 100 appassionati hanno viaggiato con più di 60 vetture di produzione per testare le loro prestazioni sul tracciato di circa quattro chilometri del centro prove di TRIWO. Goa Bellof (Bellof Motorsport) e Nico Menzel (pilota e presentatore televisivo) hanno guidato i partecipanti con consigli professionali e in un’atmosfera sicura.

Circa l’80 per cento delle Alfa Romeo partecipanti al track day erano modelli Quadrifoglio. David Saravia, Marketing Manager del Biscione in Germania, era presente e afferma con entusiasmo: “Questo evento crea una vera connessione tra i nostri clienti e i loro veicoli. È un momento in cui i cuori battono più forte e i motori cantano all’unisono con la pista. L’opportunità di spingersi oltre i limiti e provare l’incomparabile piacere di guida delle auto del marchio italiano è un’esperienza indimenticabile che i nostri clienti porteranno nel cuore per molto tempo. L’Alfa Romeo Track Day è nato originariamente con l’introduzione dei modelli GTA/GTAm. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo aperto l’evento a tutti i guidatori di una Alfa Romeo affinché tutti possano vivere l’atmosfera del vero motorsport”.

Altro momento clou del fine settimana è stato il “Gran Premio Alfa Romeo” (27 agosto 2023). Oltre 200 partecipanti provenienti da sei paesi, tra cui collezionisti internazionali, hanno presentato lungo il percorso i loro veicoli, alcuni dei quali particolarmente rari. Circa due terzi dei veicoli partecipanti erano modelli del Biscione di epoche diverse. La varietà spaziava dai classici prebellici ai veicoli moderni. Tra i gioielli più spettacolari figuravano l’unica TZ3, una Giulietta Sprint Zagato costruita solo in pochissimi esemplari, una Giulia Sprint GTA guidata dal futuro campione del mondo di Formula 1 Jochen Rindt agli esordi della sua carriera, numerose auto da corsa della coppa monomarca Alfasud Trofeo e, come modello più vecchio, una 8C 2300 Touring del 1927.

Due delle gare di domenica sono state dedicate al 60esimo compleanno del mitico reparto corse Autodelta. Particolarmente spettacolare è stata la sfilata all’insegna del motto “100 anni del Quadrifoglio”. I circa 100 veicoli di decenni diversi erano tutti associati al quadrifoglio, l’iconico portafortuna dell’Alfa Romeo. Il corteo era guidato da una 6C 1750 del 1929 e da un’attuale Giulia Quadrifoglio 100° Anniversario. Il modello speciale rende omaggio al centenario del Quadrifoglio.

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands di Stellantis Germania, ha sottolineato: “Pista & Piloti è un brillante esempio di come la nostra appassionata comunità Alfa Romeo si riunisce per celebrare il vero spirito sportivo del nostro marchio. Questo evento offre agli amanti di Alfa Romeo l’opportunità di provare il fascino di guidare alla perfezione e di scambiarsi le idee grazie ad un gruppo di appassionati unico.” Sotto il motto “Correre con gli amici”, Pista & Piloti ha unito la passione per le vetture del Biscione con l’emozione del motorsport.