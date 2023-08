Nuova Alfa Romeo supercar: ultimo teaser prima del debutto

Mancano ormai poco più di 48 ore al debutto della nuova Alfa Romeo supercar che forse si potrebbe chiamare nuova Alfa Romeo 33 ma ovviamente non sono esclusi colpi di scena. Da pochi minuti la casa automobilistica del Biscione ha pubblicato un nuovo teaser in cui invita i numerosi fan a seguire in diretta streaming la presentazione del suo modello che avverrà il prossimo 30 agosto alle ore 17 presso il museo Alfa Romeo di Arese.

Ultimo teaser a circa 48 ore del debutto per la nuova Alfa Romeo Supercar

L’immagine teaser della nuova Alfa Romeo supercar mostra un nuovo dettaglio di design della concept car che poi nei prossimi anni sarà portata in produzione in una edizione limitatissima forse di 333 o addirittura 33 unità con prezzi da oltre 1 milione di euro. Insieme al nuovo teaser Alfa Romeo invita i suoi fan a vivere insieme un momento storico definita di pura emozione automobilistica italiana. Lo storico marchio milanese infatti dice che presenterà al mondo un progetto davvero straordinario che è stato pensato e progettato con la palese volontà di realizzare una vettura davvero fuori dal comune che sia contemporaneamente all’altezza della storia della casa automobilistica del Biscione.

Ricordiamo che le ultime indiscrezioni a proposito della nuova Alfa Romeo supercar dicono che la vettura potrebbe utilizzare lo stesso telaio della Maserati MC20 Cielo, avere più o meno le stesse dimensioni e disporre dello stesso motore V6 Nettuno da tre litri che però qua sarà elettrificato raggiungendo una potenza di circa 800 cavalli. Vedremo dunque nelle prossime ore che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello e soprattutto cosa emergerà in sede di presentazione a proposito di questa attesa super car del Biscione destinata ad avere un ruolo importante per accrescere ulteriormente la fama e il prestigio della casa automobilistica a livello globale.