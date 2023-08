All’asta l’Opel Manta 400 portata al successo da McRae

L’Opel Manta 400 GM Dealer Sport di Jimmy McRae, vincitrice del British Open Rally Championship del 1984, sarà battuta all’asta da Iconic Auctioneers nel corso del weekend, durante l’evento “The Classic Sale at Silverstone Festival 2023”. Questa vettura è stata sottoposta a un accurato restauro e si presenta in forma smagliante, pronta a catturare il cuore dei potenziali acquirenti. Si prevede un prezzo di aggiudicazione impegnativo. Le stime della vigilia ballano in un range da 190 mila a 220 mila sterline. Gli interessati, potranno fare le loro offerte in sala, per telefono, online o tramite delegato.

La carrozzeria in tinta rossa e bianca, con accenti di blu e giallo, consegna alla vista una livrea racing di grande presa emotiva. Purtroppo la guida è a destra: cosa che potrebbe rendere il lotto meno appetibile per chi vive fuori dal Regno Unito e lontano da nazioni in cui la corsia di marcia è quella esterna, ma in casi del genere gli aspetti storici, culturali e sensoriali prevalgono sul resto.

L’esemplare destinato a passare di mano risale al 1984. Nacque un anno dopo la decisione della casa tedesca di passare dal Gruppo 4 al Gruppo B, col desiderio di dare continuità all’impegno di General Motors nel motorsport internazionale. Così l’Ascona 400 lasciò spazio alla Manta 400, suo aggiornamento. Qui molti componenti erano specifici per la missione agonistica, già in fase progettuale, perché dei semplici adattamenti di un’auto di serie, destinata a ben altre missioni, avrebbero reso il modello non all’altezza delle sfide all’orizzonte.

L’Opel Manta 400 utilizzava pannelli della carrozzeria in Kevlar, un materiale composito di grande leggerezza il cui uso fece bene alla causa dimagrante, riducendo di 80 chilogrammi il peso alla bilancia, rispetto alle soluzioni convenzionali. Nella veste da gara, l’auto del “fulmine” era anche un po’ più lunga e bassa di quella standard.

Foto da profilo Facebook Iconic Auctioneers

Per migliorare il bilanciamento dei carichi, il motore fu spostato indietro di circa 6 centimetri, con riflessi positivi sugli aspetti dinamici dell’auto. Questi ed altri interventi resero il modello più competitivo dell’antesignana, ma il superiore profilo prestazionale non fu sufficiente a renderla efficace contro i mostri da gara portati in prova speciale da Audi e Lancia.

Impossibile contrastare la marcia dei rivali con un modello meno specializzato. Il risultato migliore raccolto dall’Opel Manta 400 nella stagione agonistica 1983 fu il terzo posto messo a segno al Rally RAC, con Jimmy McRae al volante. Le cose andarono meglio nei rally nazionali, dove il livello di competizione era più omogeneo. Come dicono quelli di Iconic Auctioneers, nella scheda di vendita del lotto, questo è stato particolarmente vero nei campionati britannici, irlandesi e tedeschi, dove famosi piloti locali come Jimmy McRae, Russel Brookes, Austin MacHale ed Erwin Weber misero a segno delle ottime performance. L’esemplare messo all’asta ha un’ottima storia. Si tratta dell’Opel Manta 400 GM Dealer Sport con telaio RM 25. Risale, come già scritto, al 1984.

Questa vettura fu portata in gara dal già citato Jimmy McRae in coppia, il più delle volte, con Mike Nicholson. Buoni i risultati messi a segno, come il quarto posto al Castrol International Welsh Rally, il secondo allo Scottish Rally e il terzo all’Ulster Rally, ma il fiore all’occhiello del suo palmares fu la vittoria al Rothmans Manx International Rally di quell’anno. La regolarità dei piazzamenti raccolti durante la stagione agonistica consentirono all’auto di portare a casa il successo finale del British Open Rally Championship, superando la resistenza di Hannu Mikkola e Russel Brookes. Dopo la carriera sportiva, una fase di meritato riposo. Poi un restauro completo e accurato, che le ha consegnato lo splendore odierno. Notevole l’attenzione prestata anche ai dettagli. Oggi questo pezzo importante della storia dei rally britannici torna a proporsi sul mercato, regalando una bella opportunità agli amanti del genere.