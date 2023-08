Stellantis: possibili scioperi dei lavoratori in arrivo negli USA

Il sindacato United Auto Workers si sta preparando per possibili scioperi contro le tre case automobilistiche Stellantis, General Motors e Ford il prossimo mese, mentre il sindacato cerca di riconquistare molte delle concessioni perse più di 15 anni fa e di proteggere i membri durante la transizione ai veicoli elettrici negli anni a venire.

Negli USA rischi concreti di sciopero negli stabilimenti di Stellantis, Ford e GM

Giovedì si sono concluse le votazioni di sciopero tra circa 145.000 membri della UAW presso General Motors, Ford e Stellantis, la società che vende veicoli con i nomi Ram, Dodge, Jeep e Chrysler. Il sindacato dovrebbe riportare i risultati intorno alle 11:00 ET di venerdì. I voti per l’autorizzazione allo sciopero generalmente passano.

Tuttavia, il voto non significa che ci sarà uno sciopero per le tre case automobilistiche. Dà semplicemente il potere alla leadership sindacale di indire uno sciopero se non riescono a raggiungere un accordo con la direzione prima della scadenza del contratto. Si tratta di una tattica negozionale in vista delle trattative che continuano e che a pochi giorni dalla scadenza del contratto collettivo di lavoro sembrano ad un punto morto.

Uno dei principali punti di contesa con Stellantis, Ford e GM è l’impatto della transizione verso i veicoli elettrici, che richiedono meno manodopera e componenti rispetto ai veicoli tradizionali. Il sindacato teme che ciò possa portare a una riduzione dei posti di lavoro e a una maggiore concorrenza da parte dei fornitori esterni. La UAW vuole recuperare le clausole contrattuali a cui ha rinunciato nei negoziati del 2007, poiché tutte le società riportavano ingenti perdite e GM e Chrysler erano a meno di due anni dalla bancarotta e dai salvataggi federali.

Il sindacato vuole anche garantire che i lavoratori temporanei di Stellantis, Ford e GM, che costituiscono una parte significativa della forza lavoro dell’auto, abbiano maggiori opportunità di diventare dipendenti a tempo pieno e di ricevere gli stessi salari e benefici dei loro colleghi.

L’ultimo sciopero dei lavoratori dell’auto negli Stati Uniti risale al 2019, quando circa 48.000 membri dell’UAW hanno interrotto il lavoro presso le fabbriche di General Motors per sei settimane, causando perdite di miliardi di dollari all’azienda. Lo sciopero si è concluso con un accordo che prevedeva aumenti salariali, bonus, investimenti e la chiusura di alcune fabbriche. Vedremo dunque per Stellantis e company che novità arriveranno in proposito dagli Stati Uniti.