Stellantis protagonista al Caravan Salon 2023 di Düsseldorf

La 62ª edizione del Caravan Salon a Düsseldorf (Germania) si sta rivelando un evento imperdibile nel panorama europeo dei veicoli ricreazionali, coprendo una superficie di 250.000 m² e con oltre 700 espositori. Tra questi, la presenza di Stellantis è notevole, espandendosi su un’area di 500 m² all’interno del padiglione 16 (D42).

Il gruppo automobilistico italo-francese offre una panoramica completa dei suoi marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, delineando una “famiglia per le famiglie”, in linea con una strategia ben definita.

Stellantis: il gruppo è presente al famoso salone con quattro suoi brand

Dopo la fusione tra FCA e PSA avvenuta due anni fa, Stellantis si è posizionato come leader nel mercato dei camper grazie a una gamma di prodotti che sa rispondere alle esigenze di un pubblico in crescita. Le nuove abitudini di smart working e la tendenza a scegliere vacanze in contesti naturali e tranquilli rendono i veicoli ricreazionali sempre più popolari.

Lo stand del gruppo italo-francese ha un design fortemente ispirazionale, dominato da tonalità di verde e arricchito da immagini che evocano libertà, indipendenza e voglia di esplorare. Non solo clienti finali, ma anche produttori di camper hanno l’opportunità di scoprire la vasta gamma di veicoli presentati dal colosso.

I veicoli in mostra al salone

Citroën ha voluto riservare un focus particolare al Citroën Type Holidays, un modello derivato dallo SpaceTourer, che vanta dotazioni come tetto sollevabile, sedili trasformabili in letto e angolo cottura.

Fiat Professional, dal canto suo, mostra un Ducato Van L4H2 in Grigio Artense, con un’ampia scelta di optional e tecnologie ADAS per la sicurezza del conducente, inclusi cruise control adattivo e rilevamento della stanchezza del conducente.

Peugeot porta in scena un Boxer ChassisCab L4 da 165 CV di potenza e varie dotazioni extra, come volante in pelle e sensori di pressione degli pneumatici.

Infine, Opel offre il Vivaro L2, una base ideale per i camper di classe compatta, dotato di cambio automatico a 8 rapporti, 180 CV di potenza e una vasta gamma di dotazioni standard come i sensori di parcheggio posteriori.

E non è tutto. Nel piano strategico Dare Forward 2030 presentato a marzo dello scorso anno, Stellantis ha ribadito l’importanza del settore dei veicoli ricreazionali, enfatizzando non solo l’espansione del suo portfolio ma anche la crescita nell’assistenza e nella soddisfazione del cliente.

Con questa formidabile line-up, il gruppo automobilistico italo-francese rafforza il suo primato nel settore dei veicoli ricreazionali, un mercato in continua crescita e di importanza strategica sia oggi che nel futuro prossimo.