Citroën Type Holidays: svelato il nuovo camper van al Caravan Salon 2023

Da oggi fino al 3 settembre 2023, Citroën svelerà il suo nuovo furgone Citroën Type Holidays in occasione del Caravan Salon 2023 di Düsseldorf (Germania), uno degli eventi più prestigiosi nel mondo dei veicoli ricreativi.

Il marchio di Stellantis ha costruito la sua reputazione attraverso la promozione della libertà di movimento e la creazione di veicoli ingegnosi, pratici e accessibili. Con il secondo più grande portfolio di veicoli basati su camper in Europa, Citroën è un attore molto importante da tenere in considerazione.

Citroën Type Holidays: il brand svela un nuovo veicolo per il tempo libero

Il nuovo Type Holidays si basa sul design creato dal carrozziere italiano Caselani, un partner storico nella produzione di carrozzerie “neo-retro” per la casa automobilistica francese. “Van Life” sta diventando sempre più una scelta di stile di vita, specialmente tra i giovani.

Circa 90.000 nuovi veicoli del genere vengono venduti ogni anno nel Vecchio Continente, rappresentando più della metà di tutte le vendite di veicoli per il tempo libero. Il nuovo Citroën Type Holidays, con un’altezza inferiore a 2 metri, è ideale per un uso quotidiano e può essere parcheggiato facilmente sia in città che in spiaggia.

Nella creazione del Type Holidays, il costruttore francese ha integrato tutti i vantaggi del Citroën SpaceTourer. Il veicolo offre spaziosità, comfort, operatività silenziosa e una varietà di comodità come due portiere laterali scorrevoli e un portellone posteriore che si apre indipendentemente.

Leggi anche: Berlingo 2CV Fourgonnette: il Citroën Berlingo si trasforma nel famoso veicolo utilitario

Citroën ha collaborato con Bravia Mobil, uno dei principali specialisti mondiali di allestimenti per van, per rendere il Citroën Type Holidays una scelta ideale per i viaggiatori.

Dispone anche di una tenda a scomparsa

Tra le caratteristiche interne abbiamo:

Tetto a scomparsa che permette di stare in piedi nello spazio abitativo e che ospita un grande letto per due persone.

Sedile a due file che si trasforma in un letto confortevole per due e che è completamente rimovibile per liberare spazio di stoccaggio.

Sedili anteriori girevoli verso l’area abitabile del veicolo.

Cucina completa con zona cottura, lavello e frigorifero.

Tavolo pieghevole per mangiare o lavorare e diversi armadietti per conservare i vostri effetti personali.

Sistema di riscaldamento Webasto per garantire una temperatura ottimale a bordo.

Il nuovo Citroën Type Holidays combina l’iconica estetica del Type H con l’innovazione dello SpaceTourer più moderno, introducendo così un’offerta completa che sarà presto disponibile presso tutte le concessionarie del marchio.