Opel Vivaro protagonista al Caravan Salon 2023 di Düsseldorf

I camper restano molto alla moda e la libertà che deriva da una vacanza in campeggio attira sempre più persone. È quindi quasi certo che anche il Caravan Salon 2023 di Düsseldorf (dal 25 agosto al 3 settembre) si rivelerà una calamita per i visitatori. Come nel 2022, anche quest’anno Opel sarà presente e presenterà il flessibile Opel Vivaro allo stand Stellantis D42 nel padiglione 16. Lo spazioso furgone è la base ideale per la conversione in camper, come dimostrano diversi specialisti in fiera.

Un sogno per i campeggiatori: il comodo e flessibile Opel Vivaro

Con Opel Vivaro, i clienti possono scegliere tra le lunghezze “M” (4,95 metri) e “L” (5,30 metri). Il Vivaro M presentato a Düsseldorf è configurato come due posti e offre spazio variabile per occupanti e bagagli, se necessario. Le porte scorrevoli manuali su ciascun lato del veicolo consentono un facile ingresso e uscita dall’abitacolo, mentre i vetri laterali e posteriori oscurati proteggono da sguardi indiscreti. Gli acquirenti possono scegliere tra il Vivaro Electric a batteria e senza emissioni locali da 100 kW/136 CV (dimensione della batteria a scelta 50 o 75 kWh) e gli efficienti turbodiesel da 1,5 e 2,0 litri con potenze da 75 kW/102 CV a 130 kW/177 CV.

Ricordiamo che Opel Vivaro è stato lanciato nel 2001 e ha subito tre generazioni, l’ultima delle quali è stata presentata nel 2019. Il veicolo commerciale è disponibile in diverse versioni, tra cui il furgone, il combi, il doppia cabina e il pianale cabina. Il modello offre anche una versione elettrica, chiamata Vivaro-e, che ha una potenza di 136 CV e un’autonomia di 230 o 330 km a seconda della batteria scelta.

Il Vivaro si contraddistingue per la sua versatilità, la sua capacità di carico e la sua tecnologia. Il Vivaro può trasportare fino a nove persone o fino a 6,6 metri cubi di merci. Il Vivaro dispone di sistemi di assistenza alla guida come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il freno di stazionamento elettrico.