Peugeot e-3008 2024: nuovo avvistamento su strada prima del debutto

Il countdown è iniziato per la presentazione ufficiale del Peugeot e-3008 2024. Con meno di 20 giorni all’annuncio, le ultime foto spia dei prototipi di pre-produzione sono trapelate su Instagram. Il nuovo modello a zero emissioni della casa del Leone sta facendo parlare molto di sé e promette di rivoluzionare il segmento dei SUV elettrici.

Diversamente da altri costruttori automobilistici, Peugeot è nota per la sua riservatezza durante la fase di sviluppo. Questa strategia si è rivelata un’efficace tattica di marketing, specialmente per l’imminente terza generazione del Peugeot 3008, un modello molto importante nella gamma del costruttore.

Peugeot e-3008 2024: nuovi dettagli rivelati dall’ultimo prototipo camuffato

Anche se coperti da camuffamento, i dettagli più importanti del design emergono chiaramente dalle immagini. Parliamo delle iconiche tre griffe luminose verticali che partono dai sottili fari anteriori.

Non da meno sono i fanali posteriori e il paraurti, visibili nonostante la mimetizzazione. Elementi come i nuovi cerchi in lega aerodinamici, lo spoiler sul portellone del bagagliaio e l’innovativo design interno con il Peugeot i-Cockpit confermano l’avanguardia tecnologica di questo EV.

L’attuale versione presenta un look più familiare. Tuttavia, con il nuovo Peugeot e-3008, l’azienda ha rotto gli schemi, optando per uno stile più sportivo e aggressivo. Questa scelta segna una svolta significativa nella visione del brand di Stellantis.

E se pensate che l’aspetto estetico sia l’unica novità, vi sbagliate. Peugeot ha alzato la posta in gioco anche sul fronte della motorizzazione. Oltre alla versione 100% elettrica con autonomia di oltre 700 km con una singola ricarica, la gamma includerà anche varianti ibride plug-in e mild hybrid.

Questo rende il Peugeot 3008 2024 una delle vetture più competitive nella categoria dei SUV compatti, pronta a sfidare rivali che sono stati parzialmente o completamente aggiornati.