Ferrari: la maggior parte dei nuovi clienti ha meno di 40 anni

Ferrari vive un ottimo momento di forma come dimostrano i dati relativi alle vendite di super car e i conti della società che macinano utili. Il prezzo delle azioni della società è aumentato del 44 per cento nell’ultimo anno, con una valutazione superiore a quella Ford o General Motors, creando pressioni da parte degli azionisti affinché continuino le forti vendite e la crescita dei volumi.

I nuovi clienti di Ferrari sono quasi tutti giovani

Tuttavia, poiché il famoso marchio del cavallino rampante punta sull’esclusività e sui proprietari che fanno affidamento su una produzione limitata per mantenere il valore delle loro auto, ci si aspetta che la Ferrari mantenga uno stretto controllo sulla produzione. L’anno scorso, la casa automobilistica del cavallino rampante ha prodotto 13.221 veicoli, in crescita del 18,5 per cento rispetto al 2021. La domanda supera ancora di gran lunga l’offerta, con i concessionari che affermano che l’attesa per un nuovo SUV Purosangue e altri modelli è ormai di tre anni o più. Molti acquirenti dicono che non possono nemmeno mettersi in lista d’attesa per un’auto, perché semplicemente non c’è abbastanza produzione.

Il numero uno della Ferrari, l’amministratore delegato Benedetto Vigna ha affermato che, nonostante l’offerta limitata, l’azienda continua ad espandere la propria fama tra i nuovi clienti più giovani. La sua base di clienti si è ampliata per 10 trimestri consecutivi e il 30 per cento dei suoi nuovi clienti ha meno di 40 anni, ha affermato.

“I nostri nuovi clienti sono più giovani del 10 per cento rispetto a tutti i clienti che abbiamo nel mondo”, ha affermato. “Quindi il cavallino rampante scalcia forte.” Vigna ha aggiunto che acquistare una Ferrari non dovrebbe mai essere facile o veloce, poiché è l’auto a cui si aspira per eccellenza. “Acquistare una Ferrari è un’esperienza che inizia dal momento in cui vedi una Ferrari per la prima volta”, ha detto. “Non è qualcosa che puoi ottenere molto facilmente.”