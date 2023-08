Peugeot 2008 2024: la casa del Leone aggiorna il suo SUV

Per chi è alla ricerca di una combinazione di potenza, comfort e design a un prezzo competitivo, il Peugeot 2008 2024 è il SUV più adatto presente nel mercato brasiliano. Prodotto dal marchio francese, il nuovo 2008 è un upgrade significativo rispetto ai modelli precedenti. Scendiamo nei dettagli.

Il modello ora è disponibile in quattro differenti allestimenti: Allure 1.6, Roadtrip 1.6, Style 1.6 THP e Griffe 1.6 THP. Tutte queste versioni sono dotate di una trasmissione automatica sequenziale a 6 velocità, che è ormai un simbolo della casa del Leone.

Peugeot 2008 2024: in Brasile arriva il nuovo model year

Non importa quale variante si sceglie, il SUV viene fornito di serie con una serie di funzionalità avanzate. Queste includono pilota automatico, limitatore di velocità, volante multifunzione Sport Drive regolabile e retrocamera. Naturalmente, non mancano le classiche funzionalità di Peugeot come il Peugeot i-Cockpit e il sistema di infotainment Peugeot Connect con display multitouch, compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto.

A partire dalla versione Roadtrip, il comfort viene ulteriormente potenziato grazie all’inserimento di sedili in cuoio, cerchi Aquila da 16” e climatizzatore bizona. I fari con maschera nera e i fanali a LED completano il look.

Passando al Peugeot 2008 Style 2024, il motore turbo flex THP fa la sua apparizione, con una potenza di 173 CV con etanolo e 165 CV con benzina, piazzandosi tra i propulsori più potenti della sua categoria. Inoltre, dal 2024 la versione Style include anche un tettuccio panoramico di 0,60 m².

Il 2008 2024 offre due modalità di guida: Eco e Sport. La prima è ideale per i tragitti cittadini e permette di risparmiare sul carburante. La seconda è progettata per ottenere risposte più rapide e potenti dal motore.

Sei colorazioni diverse disponibili

Se si cerca il massimo in termini di lusso e sicurezza, l’allestimento Griffe è la scelta giusta. Oltre a tutto quanto offerto dalla Style, la versione Griffe aggiunge altri due airbag, portando il totale A6, e sensori per la pioggia, la luminosità e il parcheggio posteriore.

Il nuovo Peugeot 2008 è disponibile in sei colorazioni, con un sovrapprezzo di 2450 R$ (457,37 euro) per qualsiasi colore diverso dal nero. I prezzi partono da 104.990 R$ (19.599,88 euro) per la Allure 1.6 e arrivano a 129.990 R$ (24.266,96 euro) per la Griffe 1.6 THP.