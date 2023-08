Fiat 8V Berlinetta: è lei la Fiat più costosa di sempre

La Fiat 8V Berlinetta detiene un posto speciale nel mondo dell’automobilismo d’epoca, emergendo come una vera meraviglia tecnica grazie al suo potente motore V8, al telaio prodotto da Siata e alla straordinaria carrozzeria.

Questo gioiello, frutto dell’eccellenza del marchio torinese, ha visto la luce in soli 114 esemplari. Di questi, una piccola parte ha beneficiato delle maestrie di carrozzieri del calibro di Ghia, Vignale e Zagato. Particolarmente affascinante è la berlinetta leggera realizzata da Zagato, vincitrice di molti trofei nel Campionato Italiano di Auto Sportive.

Fiat 8V Berlinetta: RM Sotheby’s ha venduto all’asta un raro esemplare del 1953

La 8V Berlinetta, venduta all’asta da RM Sotheby’s per ben 2,9 milioni di dollari (2,65 milioni di euro) durante la Monterey Car Week 2023 (stabilendo un nuovo record), vanta una carrozzeria Zagato unica nel suo genere. Questo veicolo, infatti, ha beneficiato di una configurazione Zagato, distinguendosi per il caratteristico tetto a doppia bolla, presente in soli sei modelli di Otto Vu by Zagato.

La Berlinetta, inizialmente rivestita con una carrozzeria di serie disegnata da Rapi, venne consegnata a Torino nel maggio 1953, acquisita da Giuseppe Malinverni. Ma è sotto la proprietà di Esteban Sala Soler, uno spagnolo appassionato di rally, che la vettura subì una trasformazione radicale.

Soler si affidò a Zagato per dotarla di una carrozzeria in lega leggera con specifiche innovative. Successivamente, per migliorare le sue prestazioni, questa Fiat 8V Berlinetta venne rimandata al reparto corse di Fiat per effettuare una serie di modifiche significative.

Nel 2007 venne avviato un restauro completo

Tra le competizioni di spicco, la Otto Vu ha brillato nel Rallye Sestrières del 1957 e ha ottenuto una vittoria di classe nel Rallye Automovilista Iberico del 1958. Questi successi testimoniano l’importanza della vettura non solo come opera d’arte automobilistica, ma anche come concorrente agguerrita in pista.

Dopo un periodo di “riposo” nelle mani di collezionisti d’oltreoceano, questa 8V fu scoperta nel 2007 dai fratelli Schouwenburg, titolari della rinomata officina olandese Strada e Corsa. Impressionati dallo stato di conservazione, avviarono un restauro scrupoloso, riuscendo a riportarla al suo stato originale, ma con tocchi moderni per migliorarne le prestazioni.

Dopo il restauro, la Fiat 8V Berlinetta ha raccolto premi e riconoscimenti in prestigiosi eventi come al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este e al Pebble Beach Concours d’Elegance. La sua eredità, rafforzata da una rara combinazione di carrozzeria Zagato e un motore potenziato, ne fa un esemplare imperdibile per gli amanti delle auto sportive d’epoca.