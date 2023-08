Nuova Citroën C3 X: proseguono i test su strada del nuovo crossover compatto

La nuova Citroën C3 X si preannuncia essere una delle novità automobilistiche più interessanti in arrivo nel mercato brasiliano. Nelle scorse ore, i media brasiliani hanno rivelato delle novità molto interessanti.

Citroën ha intrapreso un’ambiziosa iniziativa denominata C-Cubed, con l’obiettivo di lanciare tre nuovi modelli destinati principalmente ai mercati emergenti come Brasile e India. Tra questi, abbiamo già conosciuto la nuova C3 e la nuova C3 Aircross.

Nuova Citroën C3 X: il brand francese lancerà il modello nel corso del 2024

Tuttavia, l’attenzione si concentra ora sulla misteriosa C3 X, avvistata recentemente sulle strade brasiliane, celata sotto a un ampio camuffamento. Ma in che cosa si distingue la C3 X dagli altri modelli del costruttore francese?

Sappiamo che questa vettura si posizionerà come un crossover compatto dal design tipico di una coupé, pensato per essere un’alternativa stilizzata ed economica nell’ampia gamma di Stellantis. Basato sulla piattaforma modulare CMP, il veicolo verrà prodotto a Porto Real (Rio de Janeiro) e farà il suo debutto ufficiale nel corso del 2024, seguendo la nuova C3 Aircross.

Un dettaglio interessante della nuova Citroën C3 X è la sua esclusività. Questa vettura non solo sarà una novità per il mercato brasiliano, ma anche per il panorama europeo, dove attualmente è disponibile solo la C4 X. Alcune indiscrezioni hanno rivelato che potrebbe essere lanciata una variante simile usando la prossima generazione della C3.

Avrà un abitacolo spazioso

Ma cosa ci aspetta veramente da questa nuova proposta di Citroën? Un abitacolo spazioso e un bagagliaio generoso che supera i 500 litri. Nonostante condivida alcune somiglianze estetiche con C3 e C3 Aircross, la nuova C3 X manterrà elementi distintivi per preservare la sua unicità.

Il design prevede fari con DRL a LED e fanali parzialmente a LED, che riflettono lo stile attuale del brand. All’interno, il cruscotto sarà dotato di un quadro strumenti digitale da 7 pollici e di un sistema di infotainment con display da 10 pollici.

Ulteriori dettagli includono panca posteriore scorrevole e motorizzazioni che vanno dai motori da 1.6 litri da 120 CV fino al turbo da 1 litro da 130 CV, con opzioni di trasmissione automatica o CVT.