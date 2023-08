Alfa Romeo invita tutti i suoi fan a sognare con la nuova supercar in arrivo

Il prossimo 30 agosto è in arrivo una nuova super car targata Alfa Romeo. La vettura si dovrebbe chiamare nuova Alfa Romeo 33 anche se al momento non c’è ancora la conferma ufficiale. Manca dunque poco più di una settimana al debutto di questo veicolo e la casa automobilistica del Biscione attraverso i social ha pubblicato un nuovo post dove invita tutti i suoi fan a sognare con l’arrivo di questo modello che è destinato a rilanciare ulteriormente il marchio italiano che Stellantis vuole trasformare nel suo brand premium globale. Autocar oggi ha riportato che questa vettura utilizzerà un derivato del motore biturbo V6 da 2,9 litri della Giulia Quadrifoglio, senza dubbio potenziato per erogare più dei soliti 520 CV. Molto probabilmente si supereranno gli 800 cavalli.

Il 30 agosto Alfa Romeo sorprenderà tutti con la sua nuova super car

A proposito della nuova Alfa Romeo super car si segnalano anche le dichiarazioni del numero uno del Biscione Jean Philippe Imparato il quale ha dichiarato che la 33 non sarebbe solo un’auto da corsa, ma che potrebbe ancora essere guidata ogni giorno, nonostante il suo probabile prezzo e posizionamento. “Può essere iconica, super sexy e riconoscibile come un’Alfa Romeo a prima vista”. Ha aggiunto che questa auto è parallela alla gamma principale dello storico marchio milanese. Questa gamma verrà arricchita nei prossimi anni secondo un programma approvato da Stellantis che prevede il lancio di un nuovo modello ogni anno fino al 2027. Inoltre, Alfa Romeo ha definito una roadmap di prodotto per Stellantis fino al 2030, e ogni anno di successo da ora in poi consentirà di arricchire la gamma con altre vetture.

Al momento di certo c’è che a metà del prossimo anno sarà svelato un nuovo SUV compatto, nel 2025 toccherà alla nuova Giulia e nel 2026 ad un nuovo SUV erede di Stelvio. Infine nel 2027 arriverà una nuova ammiraglia che non sarà un SUV. Imparato ha confermato che ci sarà spazio anche per altri modelli con altri tipi di carrozzeria ma questi saranno svelati più avanti. Per adesso occhi puntati sulla nuova super car che costerà oltre 1 milione di euro e sarà prodotta in un numero limitatissimo di esemplari.