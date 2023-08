Nuova Alfa Romeo Coupè: il suo debutto si fa sempre più concreto

Alfa Romeo è un marchio che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo, con le sue coupé dal fascino irresistibile e dalle prestazioni da brivido. Ma da tempo il marchio di Arese non propone una coupé nella sua gamma, lasciando un vuoto che i suoi appassionati vorrebbero colmare. E se il sogno di una nuova Alfa Romeo Coupé potesse presto diventare realtà?

Laco Design ha immaginato così la nuova Alfa Romeo coupé

È quello che si chiede il creatore digitale Laco Design, che ha realizzato un render che immagina come potrebbe essere la futura coupé del biscione. Si tratta di un progetto non ufficiale, ma che si basa su alcune indiscrezioni che circolano sul web. Secondo queste voci, l’Alfa Romeo starebbe lavorando a una coupé elettrica, che dovrebbe debuttare nel 2027, e che potrebbe chiamarsi GTV o Alfetta.

Il render si ispira al nuovo corso stilistico del Biscione iniziato lo scorso anno con il SUV Tonale, con le stesse le linee morbide e armoniose, i fari a LED, la calandra trilobata e il logo rinnovato della nuova identità stilistica di Alfa Romeo. La coupé elettrica sarebbe basata sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, la stessa che ospiterà il futuro modello di segmento E previsto per lo stesso anno. Si tratterebbe dunque di una auto abbastanza imponente con una lunghezza di circa 4,8 metri, con una linea aerodinamica e un carattere sportivo. Questo modello come anticipato dal capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero Romanos potrebbe essere in parte ispirato dalla mitica Alfa Romeo SZ.

La coupé elettrica di Alfa Romeo si inserirebbe in un piano di rinnovamento della gamma che prevede numerosi modelli entro il 2027. Dopo Tonale che ha debuttato nel 2022 e che sta andando alla grande e alla piccola suv che sarà prodotta a Tychy insieme a Jeep Avenger e Fiat 600, nei prossimi anni toccherà alle nuove generazioni di Giulia e di Stelvio oltre ovviamente alla super car in edizione limitata che vedremo sotto forma di concept car il prossimo 30 agosto. Tutti i modelli, a parte la super car, saranno elettrici al 100 per cento con potenze fino ai mille cavalli per le versioni Quadrifoglio.