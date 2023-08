Stellantis registra il nome Vivid negli USA: sarà un nuovo modello?

Arrivano notizie interessanti dal Nord America. La divisione americana del gruppo Stellantis ha registrato il nome Vivid presso l’ufficio brevetti e marchi in Messico. La scoperta è stata fatta dal sito Car Buzz. Questo deposito lascia alcune perplessità. Infatti Vivid non sembra un nome adatto ad un nuovo modello. L’unico riferimento a Vivid nella storia di Fiat Chrysler Automobiles riguarda un colore esterno. Vivid Red era un colore che è stato utilizzato tra il 1972 e il 1976. Se dovessimo indovinare, Vivid Red sta tornando, ma non come nuovo colore di vernice. Invece, sarà probabilmente il nome di un nuovo modello in edizione speciale.

Stellantis ha registrato il nome Vivid presso l’ufficio brevetti e marchi in Messico

Abbiamo già visto la Fiat usare questa tattica per vendere Fiat 500 a combustione. Secondo alcuni si potrebbe trattare del nome di una versione speciale di Fiat 500X ma ovviamente al momento si tratta solo di ipotesi. Non possiamo escludere che sia qualche altro il modello interessato da questa operazione. Inoltre sebbene il nome non sembra particolarmente adatto ad un nuovo modello non possiamo escludere al 100 per cento che non sia proprio questo l’uso per il quale è avvenuto il deposito di questo marchio per la categoria autovetture.

Così come non possiamo escludere che come avviene in tante occasioni al deposito di questo marchio poi non segua nessuna novità. Vedremo se in proposito arriverà qualche altra novità dal gruppo automobilistico. Per ora, si tratta solo di ipotesi, in attesa di una conferma ufficiale da parte del gruppo Fiat Chrysler, che fa parte della nuova realtà Stellantis, nata dalla fusione con il gruppo PSA. Quel che è certo è che il nome Vivid ha già suscitato curiosità e interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che si chiedono quali sorprese possa riservare il futuro dell’automobile.

Ricordiamo che Stellantis punta forte sul Nord America e in futuro lancerà numerosi nuovi modelli in quell’area del mondo per la quale è previsto che entro il 2030 la metà delle vendite sarà rappresentata da auto elettriche al 100 per cento. Vedremo dunque cosa riserverà il futuro a proposito del gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.