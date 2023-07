Stellantis: Carlos Tavares guarda all’India

Carlos Tavares ha rilasciato un’intervista al quotidiano francese Le Point. In esso, parla della crescente importanza dell’India per il mercato automobilistico globale e dei piani di Stellantis. Il numero uno del gruppo automobilistico nato nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe vede l’India come un mercato molto vasto e promettente. Il paese potrebbe anche eventualmente sostituire la Cina come luogo di produzione di automobili, parti e componenti.

Stellantis guarda con crescente interesse all’India: lo ha confermato Carlos Tavares

A proposito di ciò Carlos Tavares ha dichiarato: “Come parte del nostro piano strategico “Dare Forward 2030”, stiamo integrando due regioni in cui siamo stati storicamente forti, Europa e Nord America, con quello che chiamiamo il nostro “Third Engine”. Questa nuova leva di crescita è costituita da Sud America, Africa, Medio Oriente, India e Asia e Pacifico. Nella regione Asia-Pacifico, l’India è un’area di crescita chiave per realizzare le nostre ambizioni. Il paese ha una delle più grandi reti di istruzione superiore al mondo, con un tasso di iscrizione alla scuola superiore al 90 per cento. Le proiezioni indicano che entro il 2030 l’India sarà tra i primi quattro mercati automobilistici del mondo, con 5 milioni di automobili. Questo è un paese in cui l’agilità e la parsimonia corrispondono al modo di pensare di Stellantis. Abbiamo una forte presenza lì, producendo veicoli e componenti meccanici in tre stabilimenti (Ranjangaon, Hosur e Thiruvallur), nonché centri di ingegneria e sviluppo. L’esperienza indiana in questo campo è riconosciuta a livello internazionale, motivo per cui abbiamo scelto di collocare qui uno dei nostri otto centri di sviluppo software” ha dichiarato il numero uno di Stellantis.

Tavares ha poi continuato dicendo: “Il nostro motto è Sviluppato e prodotto dagli indiani, prima di tutto per gli indiani. Tuttavia, intendiamo utilizzare la nostra base indiana come fonte di sviluppo per altri paesi della regione Asia-Pacifico. Nel 2022 i nostri volumi sono aumentati di oltre il 57 per cento e intendiamo continuare questa tendenza con un’offerta di prodotti molto dinamica. La Citroën C3 è un’offerta forte e una risorsa importante nel mercato indiano, dove il 72 per cento dei veicoli è lungo meno di 4 metri. Inoltre, il nostro marchio Jeep gode di un’immagine molto forte tra i clienti, che intendiamo utilizzare per rafforzare la sua presenza”.

“Il contesto geopolitico internazionale non è lo stesso per l’India come per la Cina. Questo è uno dei motivi per cui in Cina abbiamo una politica di “assett Light” per ridurre il nostro livello di esposizione economica in un mercato in cui vediamo i produttori nazionali guadagnare rapidamente quote di mercato dai produttori esteri. Il modello di business dell’India è diverso, più aperto e ci offre un maggiore controllo sulla nostra catena del valore e sul potenziale dei nostri investimenti. Abbiamo investito oltre 1 miliardo di euro nel paese dal 2015 e siamo pienamente impegnati nel piano del governo indiano per promuovere i veicoli elettrici, che copre il periodo dal 2022-2023 al 2026-2027. Grazie alla gestione dinamica del nostro business, Stellantis è stata redditizia in India nel 2022, come nel 2021, in un mercato dove le aspettative dei clienti sono molto alte”.

“I clienti indiani hanno grandi aspettative quando si tratta di auto e vogliono vedere qualcosa di nuovo. Le auto sono una forma di espressione di status per una generazione che aspira al progresso sociale e ambientale. Inoltre, è un mercato fortemente guidato dalla tecnologia. I consumatori sono interessati e pronti a spendere soldi per questo. Siamo stati i primi produttori ad offrire la vendita online. I nostri saloni sono digitali. In India, dobbiamo essere costantemente in movimento. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno di un alto livello di localizzazione, oltre il 95 per cento e di un’impronta che si estenda dalla ricerca e sviluppo e dal software alle fabbriche, offrendoci la flessibilità e l’agilità per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei consumatori”.