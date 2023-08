Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 venduta all’asta per 117.000 dollari

Lancia ha scritto senza dubbio la storia con la sua Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6. Questa auto è stata lanciata al culmine della stagione 1992, in onore del sesto titolo consecutivo nel Campionato Costruttori Mondiali conquistato dalla casa automobilistica torinese.

Rispetto alla Delta Integrale standard, la Martini 6 sfoggia un look distintivo grazie alla sua inconfondibile livrea da rally, impreziosita da strisce che percorrono lateralmente la carrozzeria e si avvolgono al centro del portellone. L’abitacolo, invece, si distingue per i sedili Recaro e le finiture in Alcantara turchese con i loghi HF sui poggiatesta.

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6: un esemplare del 1992 è stato venduto all’asta da RM Sotheby’s

Elementi distintivi di questa icona includono un’ampia scritta Lancia sulla parte posteriore del tetto e uno spoiler contrassegnato dalla celebre dicitura Martini Racing, riproducendo la versione rally. Gli adesivi HF, posizionati in alto su entrambi i pannelli posteriori, e la medaglia “World Rally Champion” sul portellone (con l’inconfondibile numero 6), celebrano l’eccezionale traguardo di Lancia.

Nell’abitacolo, dettagli in fibra di carbonio adornano la leva del cambio, affiancati da una targa numerata che denota l’edizione limitata del veicolo. Dal punto di vista meccanico, la Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 è allineata alle Delta Evoluzione di prima generazione, rappresentando l’ultima versione dell’Integrale non catalizzata e arricchita da boccole in Teflon per una sensazione di guida ottimale.

La vettura all’asta

L’esemplare in questione, con telaio n°272, è stato venduto all’asta da RM Sotheby’s durante la Monterey Car Week 2023 per 117.600 dollari (108.214 euro). L’auto fu consegnata per la prima volta a dicembre 1992 in Italia.

Col passare degli anni, ha mantenuto un’eccellente cura, come testimoniato dai sedili in Alcantara blu ancora immacolati e dallo stereo Clarion con logo Lancia sul cruscotto. Da notare, le protezioni in plastica sulle portiere sono originali e mai rimosse.

Oltre all’auto, il fortunato acquirente ha avuto il privilegio di ricevere una copertura personalizzata con una borsa Lancia Martini, un cric e un triangolo di emergenza. È anche presente un Certificato di Origine tra i documenti.

Concludendo, la Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 – grazie al suo prestigio sia in pista che su strada – è un gioiello sicuramente da possedere. Questo specifico esemplare, perfettamente conservato, offre l’opportunità unica di possedere un pezzo di storia che celebra le sei vittorie consecutive al Campionato Mondiale Rally.