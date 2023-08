Alfa Romeo sponsor automobilistico ufficiale del Road to Pebble Rally

Alfa Romeo e il Petersen Automotive Museum hanno unito le forze per offrire un’esperienza unica durante la Monterey Car Week ai partecipanti al popolare Road to Pebble Rally. L’esperienza di sette giorni prende il via lunedì al Petersen Museum di Los Angeles e porta i partecipanti lungo la costa del Carmel su alcune delle migliori strade della California.

Alfa Romeo sarà presente alla Monterey Car Week con la nuova gamma di prodotti: Tonale, Giulia e Stelvio Quadrifoglio

Lungo il percorso, il rally si fermerà presso collezioni di auto private mai viste prima e gli ospiti avranno accesso a tutti i principali eventi della Monterey Car Week, tra cui Motorlux, The Quail, A Motorsports Gathering, Rolex Monterey Motorsports Reunion e il Concours d’Elegance di Pebble Beach.

In qualità di sponsor automobilistico ufficiale del Road to Pebble Beach Rally, Alfa Romeo sarà presente con cinque veicoli, tra cui il nuovo SUV compatto Tonale, la prima offerta elettrificata della casa automobilistica del Biscione. Parteciperanno anche i modelli ad alte prestazioni dello storico marchio milanese, Giulia Quadrifoglio e Stelvio Quadrifoglio. Inoltre, il famoso creatore di contenuti automobilistici Daniel Mac guiderà una vettura della casa italiana al rally.

“Mentre Alfa Romeo si lancia verso un’ulteriore elettrificazione, il Road to the Pebble Beach Rally offre il mix perfetto di vecchio e nuovo per completare il lancio del nostro SUV compatto Tonale”, ha dichiarato Larry Dominique, Senior Vice President di Alfa Romeo. “La Monterey Car Week è tanto un evento lifestyle quanto un’esperienza automobilistica, e siamo lieti di collaborare con il Petersen Automotive Museum per questa campagna esclusiva”.

Per coloro che desiderano seguire virtualmente gli eventi, il Petersen Museum fornirà una copertura completa del rally e della Monterey Car Week attraverso i suoi social media tra cui Facebook, Instagram e TikTok per gli ultimi momenti salienti. Vedremo dunque che novità arriveranno.