Stellantis annuncia la sua partecipazione con SUSTAINera a Rematec

Stellantis festeggia in queste ore il Reman Day, la giornata mondiale della rigenerazione, annunciando che parteciperà a Rematec con SUSTAINera, la sua divisione che rappresenta l’attività di Circular Economy dell’azienda. L’evento si tiene dal 27 al 29 giugno ad Amsterdam ed è l’evento commerciale leader mondiale dedicato all’industria della rigenerazione. L’obiettivo è promuovere gli sforzi dei produttori in tutti i settori di questo settore in modo che diventino la norma. I 3 temi principali di quest’anno sono le auto elettriche, la rigenerazione dei pacchi batteria e la produzione sostenibile, argomenti sui quali il gruppo automobilistico guidato a livello globale da Carlos Tavares è pienamente impegnata.

Stellantis è un leader a livello mondiale nella rigenerazione nel settore automotive

Nell’ambito dell’economia circolare a 360 gradi basata sulla strategia delle 4R (rigenerazione, riparazione, riutilizzo, riciclaggio), la rigenerazione è un pilastro centrale in quanto persegue l’obiettivo di estendere la durata dei prodotti e fornire un’aggiunta sostenibile nella gamma di ricambi post-vendita dell’azienda.

Sotto l’etichetta SUSTAINera, ci sono più di 13.000 codici reman inclusi in 37 linee di prodotti come motorini di avviamento, alternatori, frizioni, turbocompressori, iniettori, pinze freno, moduli di controllo elettronici, pacchi batteria ad alta tensione, trasmissioni e motori, tra gli altri.

SUSTAINera promette a riparatori e clienti per tutti i brand del gruppo Stellantis una soluzione sostenibile e conveniente senza compromettere la qualità: stesse prestazioni e condizioni di garanzia delle parti nuove, preservando l’ambiente attraverso la riduzione degli sprechi, un minore utilizzo delle risorse del nostro pianeta e una ridotta impronta di carbonio.

Nello specifico, l’offerta SUSTAINera REMAN riduce l’utilizzo di materie prime in media dal 60 per cento al 95 per cento, a seconda del pezzo, e taglia le emissioni di CO2 dal 30 per cento all’80 per cento rispetto alla produzione di pezzi nuovi. Per questi motivi la Business Unit Circular Economy gioca un ruolo chiave nell’ambiziosa strategia di decarbonizzazione di Stellantis per raggiungere Carbon Net Zero entro il 2038.

Le competenze e le attività di rigenerazione di Stellantis sono presenti in Europa, Nord America e Sud America, destinate ad espandersi anche nelle altre Regioni supportando l’approccio globale dell’Azienda già alla base della sua leadership nel settore automotive.

In tutto il mondo, le vendite di SUSTAINera REMAN hanno registrato una crescita complessiva del 19 per cento lo scorso anno, fornendo un grosso contributo all’economia circolare come una delle sette unità di business in crescita delineate nel piano strategico Dare Forward 2030, con l’obiettivo di raggiungere oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030, spingendo a quadruplicare i ricavi derivanti dall’estensione della vita dei prodotti e ad aumentare i ricavi del riciclaggio di 10 volte rispetto all’anno precedente.