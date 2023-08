Opel: protagonista con le auto di oggi e di ieri in Germania

Automobili selezionate e particolarmente pregiate dei tempi passati che ancora oggi fanno sognare i visitatori: questo è ciò che rappresenta l’annuale Schwetzingen Classic Gala. Una mostra dell’alta borghesia, sulla quale Opel non dovrebbe mancare. Dall’1 al 3 settembre, il marchio con il fulmine presenterà le ammiraglie dell’inizio del XX secolo e i modelli di punta a zero emissioni locali di oggi in quella che oggi è la 19a edizione del Classic Gala. Tra le gemme nel pittoresco giardino barocco del castello di Schwetzingen ci sono il Phaeton da 10/18 CV del 1908 e Admiral del 1938. La presenza delle auto storiche di Opel in loco è completata dal Kapitan “Keyhole” del 1959 e dal Kapitan B del 1969.

I migliori modelli Opel di ieri e di oggi al 19° Classic Gala di Schwetzingen

All’insegna del motto “Il futuro incontra il classico – sperimenta la mobilità sostenibile”, l’ ECOmobil Gala, a pochi passi di distanza, è ora parte integrante del programma fieristico di Schwetzingen il primo fine settimana di settembre. Pionieri e attuali modelli di mobilità elettrica si danno appuntamento sulla Schlossplatz. Opel mostra anche cosa significa divertimento di guida moderno con responsabilità: i due modelli di punta, Astra Sports Tourer GSe e Grandland GSe trasmettono puro dinamismo. Perché l’abbreviazione del sottomarchio Opel “GSe” sta per “Grand Sport electric” – e quindi per prestazioni al top, un telaio sportivo con tecnologia KONI-FSD (Frequency Selective Damping) e un motore elettrificato per una guida locale senza emissioni. Inoltre, c’è un design che elettrizza.

Il Grandland GSe offre una potenza di sistema di 221 kW/300 CV e una coppia massima estremamente elevata di 520 Nm. Scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi: la migliore della categoria. Tutto questo con la sicurezza di una trazione integrale elettrica. Nell’Astra Sports Tourer GSe elettrificata, una potenza di sistema di 165 kW/225 CV (consumo di carburante secondo WLTP 1 : 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO 2 26-25 g/km) e 360 ​​Nm di coppia assicurano prestazioni potenti.

“La Schwetzingen Classic e l’ECOmobil Gala combinano in modo unico lo splendore della grande tradizione automobilistica con le soluzioni di guida e mobilità sostenibili e lungimiranti di oggi. È proprio questo spirito pionieristico che caratterizza Opel fino ad oggi – lo sottolineeremo a Schwetzingen con una selezione dei nostri modelli di punta extra-dinamici precedenti e attuali”, afferma Leif Rohwedder, manager di Opel Classic.