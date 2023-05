Opel Astra Sports Tourer GSe: ecco la versione di Irmscher

La nuova Opel Astra Sports Tourer ha recentemente ampliato la sua offerta in Europa con la versione GSe. Un potente ibrido plug-in che offre la massima versatilità, e ora più sportività grazie al nuovo pacchetto sportivo ideato da Irmscher, il tuner tedesco vicino al marchio del fulmine.

Opel Astra Sports Tourer GSe: ecco come cambia nella versione realizzata dal tuner Irmscher

Opel Astra GSe Sports Tourer è dotata di tecnologia PHEV e dispone di speciali dettagli esterni che aggiungono un tocco più sportivo. Una qualità che i tedeschi di Irmscher si sono incaricati di rafforzare con un pacchetto speciale pensato per questa nuova versione della famiglia di Opel Astra.

Irmscher ha optato per aumentare l’aggressività del modello perché pur avendo una sospensione adattiva con ammortizzatori elettronici, le molle sono state sostituite da nuove che abbassano di 10 millimetri l’altezza della scocca da terra. Abbastanza per offrire una postura più sportiva. Il resto è compito di un pacchetto estetico, in cui i due paraurti sono stati ridisegnati e dando particolare risalto alle prese d’aria che si estendono in una sola sul frontale.

Nella Opel Astra Sports Tourer realizzata dal tuner Irmscher si segnala anche la presenza di nuove minigonne laterali, con un inserto nero che segue la linea netta del bordo inferiore del paraurti anteriore, mentre al posteriore si distingue per un nuovo spoiler posto all’estremità del tetto che conferisce anche uno stile più particolare. Irmscher per questa auto di Opel offre anche una selezione di motivi decorativi per la carrozzeria per coloro per i quali il tocco più racing è vitale. Ciò che non cambia sono le specifiche del telaio, né freni né sterzo, né il motore, che mantiene intatta la sua configurazione PHEV. Si tratta di un pacchetto opzionale che viene assemblato in fabbrica solo su richiesta. Al momento non conosciamo il suo prezzo.