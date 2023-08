Ferrari 500 Superfast all’asta a Monterey: un sogno milionario

Ghiotta opportunità per i collezionisti in cerca di un capolavoro a quattro ruote. Nei prossimi giorni, a Monterey, sarà battuta all’asta una Ferrari 500 Superfast Serie II del 1965. Si tratta del 1° dei 12 esemplari costruiti. Ad occuparsi della vendita sono stati incaricati gli specialisti di Mecum Auction. Le stime della vigilia ballano in un range da 2 a 2.5 milioni di dollari.

Non si possono escludere cifre di aggiudicazione ancora più alte: in casi del genere, molto dipende dall’eventuale contesa che si accende fra i potenziali compratori. L’auto offerta alla tentazione degli appassionati è quella con telaio numero 7817. Rappresenta una delle principali attrazioni dell’evento statunitense, dove le auto da sogno sono di casa.

Per chi non lo sapesse, la Ferrari 500 Superfast Serie II è spinta da un motore V12 da 4963 centimetri cubi di cilindrata, che eroga una potenza massima di 400 cavalli a 6500 giri al minuto. La sua energia viene scaricata a terra col supporto di un cambio manuale a 5 rapporti. Notevoli le perfomance, ben testimoniate dalla velocità massima, nell’ordine dei 280 km/h: roba da auto da corsa, almeno per quei tempi. L’esemplare in vendita è in tinta argento, con interni rossi. Appartiene a una famiglia sbocciata in 2 serie, per un totale di 36 esemplari. La firma stilistica è di Pininfarina: si vede. Qui siamo al cospetto di un vero capolavoro di design.

Da nuova l’auto in esame fu consegnata a Barbara Woolworth Hutton, ereditiera di Woolworth Five-and-Dime e madre di Lance Reventlow. Dal 1999 fa parte di una collezione privata, dove è stata custodita con le dovute attenzioni. Un restauro ne ha rinfrescato il corpo, regalandole un perfetto stato di forma. Nella nuova veste questa gran turismo del “cavallino rampante” si è imposta al Greenwich Concours of Elegance 2005, vincendo il Premio di Eccellenza. Oggi è pronta a concedersi a un nuovo acquirente.

La Ferrari 500 Superfast I Serie fu presentata al Salone di Ginevra del 1964. Base di partenza del progetto fu la 400 Superamerica, ma qui ci si spingeva oltre. Il modello puntava alla clientela amante delle prestazioni ma anche del lusso. La vettura messa in vendita da Mecum Auction fa parte della seconda serie. Rispetto alla prima aveva una marcia in più, nel senso letterale del termine: il cambio passò infatti da 4 a 5 rapporti. Questa creatura brilla con tanta luce nella galassia leggendaria di Maranello. Come un’anfora di passione e potenza, incanta gli animi e accende l’immaginazione, portando i sogni degli appassionati su strade mai percorse.

Foto da profilo Facebook Mecum Auctions

La Ferrari, icona dell’arte meccanica, ha sempre esaltato il concetto di velocità. Ma con la 500 Superfast, la casa di Maranello ha fissato i riferimenti dell’eccellenza anche sul piano del lusso sportivo. Siamo al cospetto di un’opera d’arte su quattro ruote che solca l’asfalto come un colpo di vento impetuoso.

Il suono del propulsore, sinfonia di potenza, sembra come il ruggito di un leone in corsa. La Ferrari 500 Superfast è un tributo all’ingegno umano e alla tecnologia di avanguardia, un’ode alla maestria di chi mette insieme ogni singolo dettaglio per creare un’esperienza senza pari. La carrozzeria, scolpita con cura da mani esperte, evoca un senso di movimento anche quando è ferma. Le linee sinuose e ardite si fondono armoniosamente con il vento, creando un’eleganza dinamica che fa battere il cuore.

Ma è sotto il cofano che il vero spirito della 500 Superfast si risveglia. Il motore, un capolavoro di ingegneria e passione, pulsa con una forza incontenibile. I pistoni danzano in un’armonia meccanica, come ballerini di una coreografia incantevole. Quando si preme sull’acceleratore, l’auto si lancia in avanti con una potenza che fa tremare la terra. È un attimo di pura euforia, un’esplosione di adrenalina che si insinua nelle vene come il vino prelibato.

L’interno dell’auto è una miscela di lusso e comfort, un rifugio dove il guidatore è avvolto in un abbraccio di eleganza. I sedili, rifiniti con cura artigianale, accolgono il corpo con delicatezza, mentre il cruscotto si dispiega come una partitura musicale. Ogni comando, ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza senza compromessi, una danza tra uomo e macchina che accresce la sensazione di controllo assoluto.

Guidare una Ferrari 500 Superfast è come cavalcare un fulmine, un viaggio verso l’infinito e oltre. La strada diventa un’alleata, il vento un compagno di viaggio, e il motore un’anima ribelle che canta la sua canzone di velocità e passione. Le curve si susseguono come pennellate su una tela, ogni angolo affrontato con la precisione di un artista che dipinge il suo capolavoro. Il potere della serie Superfast è tangibile, una forza primordiale che si manifesta attraverso l’accelerazione fulminante e la tenuta di strada impeccabile.

Ma oltre alla velocità, la 500 Superfast Series incarna anche l’eleganza e lo stile intramontabile della Ferrari. È un simbolo di status e raffinatezza, una dichiarazione di buon gusto che non ha bisogno di parole. La serie Superfast non è solo un’auto, ma un‘icona di stile italiano che brilla nell’universo dell’automobilismo come una stella luminosa.

La Ferrari 500 Superfast Series non è solo un mezzo di trasporto, ma un modo di vivere, un’esperienza che va al di là del mero viaggiare da un punto all’altro. È un sogno realizzato su quattro ruote, un’opera d’arte in movimento che cattura l’attenzione e l’ammirazione di chiunque la incontri. Guidarla è come unire le proprie passioni a un’entità meccanica, diventare parte integrante di una storia che continua a scriversi.

In un mondo in continua evoluzione, la Ferrari 500 Superfast Series è un faro di tradizione e innovazione. È il ponte che collega il passato glorioso della casa automobilistica emiliana con un futuro di possibilità infinite. È un’ode all’arte, alla velocità e all’eccellenza italiana, una dimostrazione tangibile di come il genio umano possa creare qualcosa che va oltre le parole.

Così, mentre la Ferrari 500 Superfast Series sfila sulle strade, lascia dietro di sé un segno indelebile. È un messaggio di passione, di bellezza e di potenza, un grido di sfida lanciato al mondo che dice: “Ecco chi siamo. Ecco cosa possiamo creare”.

