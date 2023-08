Maserati sarà presente attivamente alla Monterey Car Week 2023

Maserati ha organizzato una serie di eventi entusiasmanti per la Monterey Car Week 2023, dove la storia, le icone moderne e i veicoli futuri saranno al centro dell’attenzione. In questo articolo vi forniamo una panoramica completa degli eventi chiave.

Al The Quail, uno dei momenti salienti sarà l’anteprima mondiale della nuova Maserati MCXtrema, un’hypercar derivata dalla MC20 costruita specificamente per la pista. Inoltre, ci sarà il debutto nordamericano delle esclusive GranTurismo One Off Luce e Prisma.

Maserati: il Tridente parteciperà alla Monterey Car Week 2023

La MCXtrema, prodotta in soli 62 esemplari, è una vettura all’avanguardia che combina lusso, tecnologia e velocità, e sarà presentata il 18 agosto dal CEO di Maserati Americas Bill Peffer insieme a Bernard Loire e Klaus Busse, figure chiave del marchio di Stellantis.

Le due Fuoriserie One Off, invece, sono state create per commemorare il 75° anniversario della GranTurismo, dimostrando l’artigianalità e la maestria italiana distintive del costruttore modenese.

Il 75° anniversario dell’iconica Maserati GranTurismo sarà un evento centrale. Venerdì sera ci sarà una celebrazione straordinaria con una parata storica sulla famosa pista di Laguna Seca, coinvolgendo 75 proprietari di Maserati d’epoca.

La Monterey Car Week di quest’anno prenderà il via con una serie di iniziative presso House of Maserati. Gli ospiti verranno accolti in uno stile unico e avranno la possibilità di esplorare l’audio premium offerto da Sonus Faber, partner del Tridente.

All’interno, sarà possibile scoprire una vasta gamma di modelli Maserati, tra cui la GranTurismo PrimaSerie in versione Trofeo, la GranTurismo Folgore 100% elettrica e altre auto importanti, offrendo anche la possibilità di esclusivi test drive privati.

Sarà mostrata al pubblico anche l’esclusiva GranTurismo Zéda

Il 19 agosto, la GranTurismo Zéda sarà il fiore all’occhiello del Concorso Italiano, una one-off che rappresenta un elemento importante nella storia senza tempo della GranTurismo. Lanciato di recente, Tridente è il primo programma di membership del produttore modenese. Durante la Monterey Car Week, sarà un punto di contatto per gli appassionati, offrendo contenuti esclusivi ed esperienze su misura, sottolineando l’anima unica del brand modenese.

La settima dell’auto a Monterey si prospetta un evento irrinunciabile per gli appassionati di auto di lusso, con Maserati in prima linea. Dalla presentazione di modelli innovativi alla celebrazione del passato iconico, il marchio modenese è pronto a definire una nuova era.