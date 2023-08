Stellantis critica il sindacato che aveva definito “spazzatura” le sue proposte

Il capo di Stellantis in Nord America ha criticato il sindacato americano dopo che il presidente della UAW Shawn Fain ha recentemente gettato nella spazzatura la proposta di contratto della società. Mark Stewart, chief operating officer di Stellantis North America, ha dichiarato di essere “incredibilmente deluso” nel vedere le comunicazioni online di Fain all’inizio della settimana, presumibilmente riferendosi al drammatico video di Facebook Live di Fain martedì in cui ha descritto la proposta come “spazzatura”.

Stellantis: Il COO Stewart critica l’atteggiamento del capo di UAW

Stellantis sta negoziando con il sindacato United Auto Workers, insieme a Ford e General Motors, in vista della scadenza dei loro contratti il ​​mese prossimo. I colloqui e la loro preparazione sono stati contrassegnati da commenti molto critici e aggressivi da parte del sindacato e previsioni di uno sciopero da parte di numerosi osservatori del settore. Stewart, in una lettera ai dipendenti pubblicata venerdì su un sito Web aziendale incentrato sui negoziati, ha fatto sapere di ritenere che l’approccio di Fain fosse controproducente.

“Non rappresenta correttamente ciò che sta accadendo in questi negoziati. La teatralità e gli insulti personali non ci aiuteranno a raggiungere un accordo che continui la nostra orgogliosa storia di fornire buoni salari e benefici ai nostri dipendenti e mantenere la capacità di Stellantis di essere competitiva sul mercato. Questi negoziati sono fondamentali e richiedono sangue freddo e attenzione alla realtà da parte di tutti i soggetti coinvolti”, si legge nella lettera.

Stewart ha anche respinto l’idea che la società non si concentri sulle richieste UAW, che includono “aumenti salariali a due cifre”, ripristino degli adeguamenti del costo della vita e diritto di sciopero per chiusure di impianti, tra le altre questioni.

“Vi assicuro che Stellantis sta prendendo molto sul serio il processo di negoziazione. I nostri negoziatori stanno ascoltando la posizione del sindacato e cercano di capire il loro punto di vista”, si legge nella lettera, dove dice anche: “ci aspettiamo la stessa cortesia e professionalità dal Sig. Fain. In questa primissima fase, nessuno dovrebbe saltare a conclusioni affrettate sull’esito di questo processo”.