Stellantis: il COO Mark Stewart parla dei vantaggi della fusione

Mark Stewart, COO di Stellantis per il Nord America, ha evidenziato i vantaggi che sono derivati alla sua azienda dopo la fusione con PSA. Il dirigente del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha affermato che l’azienda deve assicurarsi che la sua forza lavoro manifatturiera sia preparata per la transizione verso la mobilità elettrica considerata come cruciale per il futuro del settore.

Mark Stewart sottolinea i risultati positivi ottenuti dall’unione di FCA e PSA lo scorso anno e afferma che la nuova società è concentrata sulla preparazione della forza lavoro manifatturiera per la produzione di veicoli elettrici.

La fusione è stata importante per Stellantis secondo Mark Stewart, COO per il Nord America

Stewart ha parlato con la stampa nel corso della presentazione del Salone dell’auto di Detroit sulla preparazione del personale per i veicoli elettrici, le sfide importanti che affronta ogni giorno e il modo in cui l’azienda si è adattata alla fusione.

“Siamo ovviamente un settore in transizione, un’azienda in transizione con tutti i cambiamenti tecnologici, tutte le turbolenze, ma penso che abbiamo sicuramente risposto al mercato. Stiamo investendo $ 35 miliardi in elettrificazione e software, ampliato con una nuova fabbrica qui a Detroit, nuove fabbriche di batterie in joint-venture sono state aperte in Indiana e Canada e solo di recente ho annunciato 25 nuovi BEV prima di raggiungere il 2030. È sicuramente un momento emozionante” ha dichiarato il dirigente di Stellantis.

Stewart ha messo in evidenza il grande lavoro realizzato dal suo gruppo dopo la fusione con PSA. Adesso ovviamente l’obiettivo è quello di completare la transizione verso la mobilità elettrica e le auto connesse per garantirsi un posto importante nel settore auto anche nel prossimo futuro.

