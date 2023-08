Nuova Fiat Croma: design superlativo per la berlina del futuro

Nuova Fiat Croma è un render che ipotizza come sarebbe una futura ammiraglia di Fiat. Questa creazione digitale è stata realizzata dal designer e architetto Tommaso D’Amico che ha pubblicato un video sul suo canale di YouTube nelle scorse ore. Ricordiamo che Fiat Croma è una berlina prodotta dalla casa automobilistica italiana tra il 1985 e il 1996, e poi nuovamente tra il 2005 e il 2010. Si tratta di un modello di classe media-alta, che ha avuto due generazioni distinte.

La prima generazione della Croma è nata da un progetto comune tra Fiat, Lancia, Saab e Alfa Romeo, che ha dato origine anche alla Lancia Thema, alla Saab 9000 e all’Alfa Romeo 164. La Croma si distingueva per la sua linea a due volumi e mezzo, con un portellone posteriore che ne aumentava la praticità. La Croma era disponibile con diverse motorizzazioni, tra cui benzina, diesel, turbo e iniezione. La potenza variava da 83 a 155 CV. La Croma ha avuto un discreto successo commerciale, vendendo circa 438.000 esemplari in undici anni di produzione.

La seconda generazione della Croma è stata lanciata nel 2005, dopo una lunga assenza dal mercato. Si tratta di una vettura basata sulla piattaforma della Opel Vectra, condivisa con il gruppo General Motors. La Croma ha cambiato il suo segmento, passando da berlina a crossover, con una carrozzeria rialzata e spaziosa. La Croma era dotata di motori benzina e diesel, con potenze da 120 a 200 CV. La Croma ha avuto un successo inferiore alla prima generazione, vendendo circa 65.000 esemplari in cinque anni di produzione.

La Fiat Croma è stata quindi una vettura che ha segnato la storia del marchio Fiat, sia per la sua innovazione tecnica che per il suo design. Attualmente non ci sono notizie di una possibile terza generazione della Croma, ma alcuni render hanno immaginato come potrebbe essere la futura ammiraglia della casa torinese. Il fatto che molti provino ad immaginare una nuova Fiat Croma non stupisce visto l’impatto che in passato questo modello ha avuto sul mercato. In questo render ovviamente la vettura di Fiat viene reinterpretata in chiave moderna e viene immaginato anche il suo abitacolo.

Al momento sembra difficile che una nuova Fiat Croma possa arrivare anche se coloro che si dicono interessati all’eventuale acquisto di questa auto in Italia e non solo sembrano essere davvero numerosi.