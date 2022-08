FIAT Croma 2024: sarà lei la sostituta di Fiat Tipo?

La fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA (Peugeot-Citroën, Opel) all’inizio del 2021 ha dato vita al gruppo Stellantis che come sappiamo dispone di ben 14 marchi. Sebbene molti considerino questo portafoglio troppo ampio e molte di queste aziende si sovrapporranno, Carlos Tavares, CEO dell’azienda, ha concesso a ciascuna di esse dieci anni per dimostrare la propria redditività. Tra queste un ruolo importante lo avrà Fiat considerata insieme a Citroen l’offerta di accesso di Stellantis. A proposito della casa italiana si vocifera dell’arrivo di una Fiat Croma 2024.

Nuova Fiat Croma: la vettura potrebbe tornare come sostituta della Fiat Tipo grazie alle sinergie con Citroen

Del resto Citroën e FIAT condivideranno gli sviluppi solo nei segmenti B (utility) e C (compact) , le due categorie più importanti del mercato europeo per volume. Questa unione sarà molto vantaggiosa per la principale casa automobilistica italiana, che attualmente ha una gamma in cui mancano modelli importanti.

Uno dei primi sviluppi congiunti di entrambi i marchi sarà una berlina compatta (progetto CC26) che sostituirà la FIAT Cronos e la Type Sedan, nonché la Citroën C-Elysée. Si differenzia dal noto C4 X per essere un po’ più piccolo, per non avere un’estetica crossover e utilizzare la versione a basso costo della piattaforma CMP.

Tutto indica che i loro nomi commerciali saranno rispettivamente C3 X e Fiat Croma 2024. Mentre la Citroën sarà orientata al mercato indiano, la vettura di Fiat cercherà di conquistare il pubblico sudamericano. Inoltre, è molto probabile che raggiunga anche la Turchia. Quest’ultima versione potrebbe finire per essere offerta nel mercato europeo, cosa che non accadrà con la C3 X a causa delle sovrapposizioni con il C4 X.

Tuttavia, se raggiungerà il vecchio continente, la Fiat Croma sarà probabilmente offerta esclusivamente con motori elettrici , diventando un’alternativa economica alla ë-C4 X. Con un motore da 80 CV e batterie LFP (litio ferro fosfato) da circa 40 kWh, sarebbe posizionato come un prodotto molto economico appositamente progettato per i servizi di trasporto con autista (taxi, VTC…).

