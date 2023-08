Nuova Alfetta: il mese prossimo la conferma ufficiale?

Settembre dovrebbe essere un mese importante per Alfa Romeo. Infatti potrebbero arrivare conferme importanti per il futuro. Una di queste potrebbe riguardare la conferma ufficiale di una nuova Alfetta. Di questa vettura ha parlato per la prima volta il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato che ha detto che questa auto potrebbe tornare sul mercato dopo il 2027 nelle vesti di di berlina coupé di segmento C come alternativa al SUV Alfa Romeo Tonale occupando il posto che fino al 2020 era di Alfa Romeo Giulietta che invece a quanto pare non riceverà una nuova generazione.

Settembre ci dirà se in futuro vedremo una nuova Alfetta nella gamma di Alfa Romeo

La nuova Alfetta che qui vi mostriamo in un celebre rendere di qualche mese fa potrebbe avere un look insolito. L’auto molto probabilmente infatti riceverebbe uno stile da coupé a coda tronca di cui si è parlato di recente. Per motivi aerodinamici lo stile tipico di alcune Alfa Romeo del passato potrebbe tornare di moda e la nuova Alfetta potrebbe essere uno dei primi modelli a beneficiarne.

La futura auto di Alfa Romeo, così come anticipato dal CEO Imparato utilizzerebbe la piattaforma STLA medium avrebbe una lunghezza tra i 4,4 e i 4,5 m e sarebbe solo elettrica. Questa auto inoltre verrebbe commercializzata solo in Europa in quanto si tratta di un tipo di auto che ormai ha mercato solo nel vecchio continente come ribadito in più occasioni dal boss della casa automobilistica del Biscione.

Settembre dunque ci dirà se davvero in futuro nella gamma dello storico marchio milanese ci sarà spazio per una nuova Alfetta. Ricordiamo infine che sempre a settembre dovrebbe essere annunciato anche il nome del futuro SUV compatto che sarà presentato il prossimo anno e che verrà prodotto in Polonia a Tychy insieme a Jeep Avenger e Fiat 600.