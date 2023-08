Stellantis: NHTSA indaga sui guasti di oltre un milione di pickup

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine completa sui potenziali problemi del servosterzo che interessano alcuni modelli di Stellantis. Nello specifico si tratta di pickup Ram 1500 di quarta generazione. Questa indagine federale sta esaminando i modelli prodotti dal 2013 al 2016, circa 1,1 milioni di pickup Ram da mezza tonnellata. L’indagine mira a scoprire la causa principale dei guasti al servosterzo segnalati che hanno sollevato preoccupazioni all’interno della comunità automobilistica nordamericana.

Stellantis: problemi di servosterzo su oltre 1 milione di pickup Ram, NHTSA indaga

L’impegno dell’NHTSA a comprendere i problemi sottostanti è evidente nella sua raccolta di 380 reclami da parte dei proprietari di veicoli Ram interessati. Sebbene nessuna lesione sia stata attribuita direttamente a questi guasti al servosterzo, l’NHTSA sta esaminando tre incidenti che potrebbero essere potenzialmente collegati a questi problemi segnalati. Ad esempio, un recente incidente ha coinvolto un Ram 1500 del 2014 con 118.000 miglia che ha riscontrato un guasto al servosterzo durante il traino di un camper. Esperienze simili sono state raccontate da numerosi proprietari di pickup di Stellantis, anche se è importante notare che non si sono verificate lesioni a causa di questi guasti al servosterzo. Tuttavia, l’NHTSA sta studiando attentamente le possibili connessioni tra questi problemi di guida e gli incidenti.

In un caso in California, il conducente di un Ram 1500 del 2014 ha raccontato che il volante “si è bloccato e si è immobilizzato” mentre guidava a 90 km/h su una strada trafficata. Con uno sforzo considerevole, il guidatore è riuscito a manovrare nel traffico e ad accostare in sicurezza. Un’altra denuncia contro Stellantis ha riguardato un Ram del 2015 finito in un fosso, riportando lievi danni. Mentre l’indagine dell’NHTSA continua, i risultati potrebbero fornire preziose informazioni sull’entità dei problemi di servosterzo all’interno della gamma di pickup Ram 1500.

Ricordiamo che quest’anno, Ram ha dovuto affrontare diversi richiami, con la recente indagine come ultima aggiunta. In un caso precedente, ad aprile, 131.000 unità sono state richiamate a causa di problemi di stallo. In precedenza, a 341.000 proprietari di pickup con motore diesel era stato consigliato di parcheggiare i propri veicoli all’esterno a causa del rischio di incendio.