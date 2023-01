Ram 1500 nominato Miglior pick-up di grandi dimensioni in Canada 

Arrivano belle notizie dal Canada per il gruppo Stellantis. Infatti un suo modello nelle scorse ore a ricevuto un premio importante. Si tratta di Ram 1500 famoso pickup del marchio americano di Stellantis che è stato nominato “Miglior pick-up di grandi dimensioni in Canada per il 2023” dall’Automobile Journalists Association of Canada (AJAC), portando a casa il massimo dei voti per la terza volta in quattro anni (2023, 2021, 2020) e consolidandosi ulteriormente come il pickup più premiato del Nord America.

Ancora un premio per Ram 1500 questa volta dal Canada

“Siamo entusiasti che il Ram 1500 sia stato ancora una volta nominato il miglior pick-up di grandi dimensioni del paese, votato dai membri esperti di AJAC, che lo hanno definito come la scelta migliore per i consumatori canadesi”, ha affermato Dave Buckingham, Presidente e CEO di Stellantis in Canada. “Questo premio convalida il modo in cui Ram continua a ridefinire ciò che i pickup possono essere come leader in termini di durata, tecnologia, efficienza, prestazioni e convenienza e continua a superare la concorrenza offrendo i migliori pickup sul mercato”.

“La categoria dei pick-up full-size è immensamente popolare tra i canadesi e, quindi, molto competitiva tra i produttori che li hanno costruiti”, ha affermato Michel Crépault, presidente dell’AJAC. AJAC è un’associazione nazionale di lunga data e rispettata di giornalisti automobilistici che testano la guida e riferiscono di nuovi veicoli in vari media in tutto il paese. Il programma annuale Car and Utility Vehicle of the Year Awards è parte integrante dell’associazione e fornisce ai consumatori consulenza e dati esperti per informare la loro decisione di acquisto del veicolo.

I migliori giornalisti automobilistici della nazione hanno potuto votare su ogni veicolo disponibile per i consumatori canadesi, considerando tutti gli aspetti che vanno dalle caratteristiche di sicurezza allo spazio di carico. I giornalisti hanno anche votato all’annuale Test Fest dell’AJAC, un evento di più giorni che consente ai media di testare diversi veicoli uno dopo l’altro e di esprimere il proprio voto.

I vincitori di ciascuna delle 12 categorie AJAC, tra cui Ram 1500, possono ora essere nominati 2023 Canadian Car of the Year o 2023 Canadian Utility Vehicle of the Year, con quei titoli complessivi che saranno annunciati al Canadian International AutoShow di Toronto, a febbraio 16, 2023.