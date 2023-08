Jeep Grand Cherokee 2024: l’iconico SUV si aggiorna

La storia di Jeep è ricca e leggendaria. Oltre 30 anni fa, il brand americano ha presentato al mondo la Jeep Grand Cherokee, facendola letteralmente salire le scale del Cobo Hall a Detroit e stabilendo un nuovo standard nel segmento dei SUV di lusso.

Oggi, la famiglia del modello si espande: dalla Grand Cherokee L con tre file di sedili, al modello base, fino alla rivoluzionaria versione 4xe ibrida plug-in, capace di offrire 40 km di autonomia in modalità completamente elettrica e con una singola ricarica.

Jeep Grand Cherokee 2024: ecco tutte le novità introdotte sulla versione nordamericana

La quinta generazione conserva l’eredità del modello, rendendolo il SUV più premiato di sempre. Oltre a un design esterno ed interno di alta gamma, la Jeep Grand Cherokee 2024 introdotta nelle scorse ore in Nord America dispone di innovazioni tecnologiche mai viste prima.

Il veicolo porta con sé funzionalità avanzate. Oltre ai sistemi di trazione integrale Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II, è dotato di sospensioni pneumatiche Quadra-Lift. Queste permettono una notevole altezza da terra e la possibilità di guado fino a 61 cm. Il sistema Selec-Terrain permette ai guidatori di scegliere tra cinque modalità di guida, ottimizzando le prestazioni sia on-road che off-road.

Sotto il cofano c’è un V6 da 297 CV

La potenza viene fornita dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri, capace di erogare 297 CV. Questo propulsore è noto per la sua raffinatezza e potenza, avendo vinto sette volte il premio Wards 10 Best Engines. La Grand Cherokee 2024 non è solo potente, ma è anche sicura con oltre 110 funzioni di sicurezza avanzate, assicurando una guida sicura in ogni condizione.

Il design aerodinamico e le funzionalità avanzate, come i deflettori attivi e l’ampio utilizzo di vetro, rendono la nuova Jeep Grand Cherokee leader nel suo segmento. L’interno è altrettanto interessante, con bocchette di ventilazione sottili, schermi digitali di ultima generazione e opzioni di illuminazione personalizzabili. La connettività non è da meno, con il sistema di infotainment Uconnect 5, la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto e un impianto audio firmato McIntosh di qualità premium.

Leggi anche: Jeep: i suoi SUV sono i LEV più venduti anche a luglio

La produzione della Jeep Grand Cherokee 2024 avviene presso il Detroit Assembly Complex. Per il 2024, i modelli disponibili sono Laredo, Limited, Overland e Summit. I clienti possono scegliere tra una varietà di colori esterni ed interni, garantendo una personalizzazione completa.

In generale, il famoso SUV americano si pone come un modello molto importante nel segmento D lusso. Con una combinazione di design, tecnologia e performance, è destinato a continuare la leggendaria tradizione di Jeep.