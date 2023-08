Jeep: i suoi SUV sono i LEV più venduti anche a luglio

La straordinaria traiettoria di successo di Jeep nel mercato dei veicoli a basse emissioni (LEV) in Italia persiste, come sottolineato dai dati di Dataforce. Con una quota che sfiora l’11% nel mercato italiano, la gamma SUV del brand americano – la più premiata di sempre – ha continuato a dominare nel mese di luglio.

Questo merito è principalmente attribuibile alla rivoluzionaria tecnologia 4xe, che anima i modelli Renegade, Compass, Wrangler e Grand Cherokee. La Jeep Avenger, il primo modello completamente elettrico del costruttore americano, ha inoltre fatto il suo debutto sul mercato.

Jeep: continua il successo in Italia del brand nel mercato dei veicoli a basse emissioni

Novella Varzi, Managing Director di Jeep Italia, ha detto che il mantenimento della leadership nel segmento LEV al termine del mese di luglio corrisponde alla traiettoria di successo che negli ultimi tre anni ha permesso a Jeep di porsi come punto di riferimento nella transizione energetica.

Questo è stato possibile grazie all’incessante lavoro di squadra tra il team dell’azienda e la sua rete di concessionarie e alla gamma sempre più completa e sostenibile. Il marchio di Stellantis ha eccelso nel 2021, nel 2022, e continua a farlo anche nel 2023, consolidandosi come il leader indiscusso del mercato a basse emissioni.

In linea con la tradizione del marchio, non ha intenzione di fermarsi qui. Sta infatti già sondando nuove opportunità per prevedere le esigenze dei suoi clienti e la mobilità del futuro, in linea con il suo impegno per la libertà a emissioni zero.

Particolare importanza ce l’hanno il Renegade e la Compass e l’Avenger, il primo modello della casa automobilistica americana progettato fuori dagli Stati Uniti, nello specifico presso il Design Studio di Torino. Questo rende il primato nel mercato italiano ancora più significativo.

La Compass 4xe è stato il modello più venduto nel segmento C-SUV

Nell’ambito dei veicoli full electric e plug-in hybrid, la Jeep Compass 4xe si distingue come il modello più venduto nel segmento C-SUV. Il Renegade si afferma invece come il SUV di segmento B più venduto e si piazza al primo posto anche tra i B-SUV a basse emissioni. L’Avenger domina il segmento dei B-SUV elettrici, sia nel mese di luglio che nel totale annuo.

Non si può ignorare il contributo delle Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe, due icone del marchio americano. Questi modelli, equipaggiati con la tecnologia 4xe, rappresentano i SUV più performanti e piacevoli da guidare mai realizzati dal brand, incarnando perfettamente lo slogan “Go Anywhere, Do Anything”.

Grazie alla tecnologia ibrida plug-in, sono anche perfettamente adatti alla guida quotidiana in città, con emissioni di CO2 nulle e un’autonomia urbana di circa 50 km in modalità 100% elettrica. Essere sempre più sostenibili, ma sempre più Jeep, è dunque il mantra che guida l’azienda nel suo cammino verso un futuro a zero emissioni.