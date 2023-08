Citroën C3 Aircross 2024: trapelano i primi dettagli sul nuovo modello

Nel prossimo semestre, precisamente tra ottobre e novembre, Citroën lancerà sul mercato brasiliano la nuova Citroën C3 Aircross (2024), offrendo un prodotto dal rapporto qualità/prezzo davvero vantaggioso.

È ormai noto che il marchio francese si è posizionato all’interno di Stellantis come produttore di veicoli dal prezzo accessibile. Ciò fornisce un’indicazione del percorso che la casa automobilistica francese seguirà nelle future uscite sul mercato.

Citroën C3 Aircross 2024: i media brasiliani hanno confermato le prime informazioni sulla vettura

Riguardo alla C3 Aircross 2024, i media locali hanno rivelato che sarà disponibile sia in versione a cinque che a sette posti. La prima variante avrà un bagagliaio da 482 litri mentre la seconda offrirà fino a 511 litri di spazio, misurando 4,32 metri di lunghezza, 1,80 metri di larghezza e 2,67 metri di passo.

Nell’evento di lancio della Citroën C3 Aircross 2024, è stato rivelato che la terza fila avrà sedili singoli estraibili, seguendo la stessa configurazione del Peugeot 5008. Questa caratteristica rappresenta un vantaggio competitivo rispetto alla Chevrolet Spin, che ha anch’essa una terza fila di sedili scorrevoli.

Sotto il cofano, la nuova versione avrà il motore GSE Turbo da 1 litro con potenza di 125 CV a benzina e 130 CV con etanolo, accoppiato a un cambio CVT a 7 marce virtuali. Ci saranno anche versioni con motore EC5M da 1.6 litri da 113 CV a benzina e 120 CV con etanolo, associato a un cambio automatico a 6 rapporti.

Per quanto riguarda l’equipaggiamento, Citroën ha dotato la nuova Citroën C3 Aircross di quadro strumenti digitale da 7 pollici, cruise control e sistema di infotainment con display da 10 pollici, garantendo lo standard di comfort del marchio. Tuttavia, la sua natura essenziale è evidente nelle regolazioni manuali del volante, nell’assenza di luci di lettura individuali e in finiture interne semplificate.

In sintesi, la nuova C3 Aircross promette di conquistare chi desidera un SUV compatto in Brasile, con un design esterno che combina robustezza e spaziosità. Inoltre, sicuramente contribuirà all’aumento delle vendite nel paese da parte del brand francese. Si attende il lancio negli allestimenti Live, Live Pack, Feel, Feel Pack e First Edition.