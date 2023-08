Maserati MCXtrema: in arrivo la MC20 più potente di sempre

Maserati da pochi minuti ha annunciato che presenterà la sua Maserati MCXtrema il 18 agosto durante la Monterrey Car Week. Questa auto sarà la versione di serie della Maserati Project24, un mostro da circuito finora proposto solo digitalmente basato sulla Maserati MC20. Siamo pronti a scommettere che la Maserati MCXtrema somiglierà ampiamente al Project24. Dopotutto, non c’è molto da cambiare nel design a causa di possibili regole, l’auto è destinata esclusivamente all’uso in pista. Si tratta probabilmente dell’erede spirituale della Maserati MC12 Versione Corse, la versione da pista dell’antenata MC20 MC12.

Il 18 agosto debutterà Maserati MCXtrema versione reale del Project24

Proprio come la MC12 Versione Corse, la potenza della Maserati MCXtrema è ben al di sopra dei 700 CV. Il Nettuno V6, che produce 630 CV nell’MC20, è stato portato a 730 CV nell’MCXtrema. Poco meno dei 740 cv che teoricamente aveva il Project24, ma a noi sembrano sufficienti. La possibilità di poter provare questo bolide è quasi nulla. Maserati ne costruirà solo 62 e sono già esaurite da tempo. Siamo anche curiosi di sapere quante volte l’MCXtrema sarà avvistata su una pista. Per il momento aspettiamo il 18 agosto quando l’auto sarà svelata e quanto meno conosceremo il suo design definitivo.

Maserati non ha detto molto altro, ma sappiamo già molto dai tempi in cui si chiamava Project24. Ad esempio, l’auto è dotata di una trasmissione da corsa sequenziale a sei velocità con frizione da corsa. È incluso anche un differenziale posteriore meccanico autobloccante a slittamento limitato. Una monoscocca in fibra di carbonio, carrozzeria in fibra di carbonio, sospensioni migliorate con ammortizzatori regolabili, barre antirollio anteriori e posteriori regolabili, freni carboceramici, ABS regolabile e controlli di trazione dovrebbero tutti tradursi in un’esperienza fenomenale in pista.

Un serbatoio del carburante FT3, un estintore con specifiche FIA ​​e un roll-bar di sicurezza suggeriscono che si tratta di qualcosa costruito per una serie specifica, ma proprio come il programma XX della Ferrari, Maserati MCXtrema è destinato a giornate in pista private organizzate dal produttore.